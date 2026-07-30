韩交所据报研禁止沽空 收窄股价30%升跌停机制

韩国股市自7月以来持续重挫，截至今日（30日）收市，韩国综合指数（KOSPI）本月累计跌幅已达34%。据悉，韩国交易所已著手评估暂停卖空及收窄涨跌停板等措施的技术可行性，拟将该两项措施作为应对股市暴跌的高强度稳定方案。

内部审查技术可行性 官员强调非立即实施

据韩国媒体《韩联社》引述官员消息报导，近期股市剧烈波动，散户投资者可能遭受的损失正加剧。为维稳股市，韩国交易所已于本周三（28日）下午，针对暂时禁止卖空的可行性，以及相关系统准备所需的时间，启动内部审查程序。同日，交易所也检讨了将现行「30%涨跌幅限制」下调的方案，该项紧急措施旨在于市场大幅下跌期间，进一步限制股价单日跌幅。不过，该名官员也强调，相关措施仅确认技术层面上可行，并非即将推出实施。

分析师：历史经验已失效 禁令曾为阻跌有效措施

报导还引述韩亚证券分析师Lee Kyung-soo报告称，在目前股市暴跌情况下，历史经验已不再适用，但禁止卖空是推动股市从当前低点有效反弹的切实可行措施。他还指出，过去政府出台禁止卖空举措后，都是韩股触底反弹的明确信号。

财政部日前拟限杠杆ETF交易 维持全天候监控

于本周三（28日）韩国企划财政部在声明中表示，监管部门正计划推出限制散户参与杠杆ETF交易的措施，包括规定此类产品在投资者总投资组合中的最高占比，并提高交易成本。与此同时，韩国政府强调，还将维持最高警戒级别，全天候监控市场。

2023年韩国曾全面禁止卖空 历时17个月方解除

资料显示，由于韩国股市波动性远超主要国家，韩国政府曾于2023年11月出台全面禁止卖空措施，该项卖空禁令持续了约1年5个月（17个月），直至去年（2025年）3月底才解除。