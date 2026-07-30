电讯盈科中期EBITDA升3% 中期息维持9.77仙 世杯带动ViuTV广告强劲

电讯盈科（008）今年上半年EBITDA61.82亿元，按年升3%；净亏损2.76亿元，按年大幅收窄38%，主要由于融资成本下降，以及联营公司及投资的贡献增加。每股中期息9.77仙，按年持平。

AI效益料逐步显现

电盈指，EBITDA增长受香港电讯（6823）的稳健表现及营运效益提升所带动。该集团表示，由于新平台和原有系统的并行营运产生了双重成本，AI的经济效益尚未完全实现。随著系统过渡期结束和AI驱动的收益增长势头增强，这些效益预计将逐步显现。

期内总收入按年增7%至202.04亿元。分业务来看，香港电讯收益增8%至186.85亿元；若撇除流动通讯产品销售，收益升3%至168.3亿元；EBITDA升逾3%至65.86亿元。

Viu付费用户增11% 短剧发布逾300部

OTT业务上半年收益按年跌7%至11.1亿元，分部EBITDA为3.17亿元，按年跌8%。公司表示，受惠于持续的内容优化以及与电讯营运商更紧密的合作，Viu的订购收益按年稳健增长5%。然而，相关增长被中东地区较低的广告及赞助收益，以及2026年上半年举办的线下活动数目减少所抵销。

Viu短剧方面，已发布超过300部微短剧，用户渗透率为18%。截至6月底，串流平台Viu付费用户增加11%至1,530万名，推动订购收益上升5%。电盈表示，展望下半年，凭借更精准的内容策略、Viu短剧扩展规模，以及更深入利用AI，预计将带动收益重拾增长，并进一步提升利润。

AI改变Viu变现方式

电盈指出，AI正在改变Viu创作、本地化、分销及变现内容的方式，未来将透过AI辅助的广告赞助项目、全新内容种类，以及更具成本效益地将长篇作品改编为新的内容形式，继续开拓新的机遇，从而支持收益增长与利润提升。

ViuTV收益升8% 下半年办大型团体演唱会

免费电视及相关业务方面，收益上升8%至3.7亿元，主要受惠于与NowTV合作独家播放世界杯2026赛事所带动的强劲广告表现，更推动每日平均独立观看人数增加25%。免费电视及相关业务录得EBITDA 2,200万元，按年跌53%。电盈解释，反映公司就内容制作、ViuTV 10周年庆典及世界杯2026赛事播放相关的推广活动，以及培育新晋人才方面的投资有所增加。该集团表示，随著下半年将推出一系列的重磅内容、活动及大型团体演唱会，有信心盈利会有所改善。