百胜中国次季多赚14% 收购内地必胜客所有权8月完成 助新店最快2年回本

百胜中国（9987）第二季经调整净利润2.44亿美元，按年增长14%。季度股息每股0.29美元，按年增21%。

下半年料受高基数影响 去年受惠外卖大战

百胜中国首席执行官屈翠容表示，该集团已连续第9个季度实现系统销售额、经营利润及经营利润率的同步增长，尽管市场环境依然充满变化，但其第二季度的收入增长继续跑赢行业，同时自营店及加盟店扩店步伐去年同期加快。她称，尽管去年外卖平台补贴带来的影响，将使该集团下半年面临按年较高基数的影响，但凭借其多元化的增长策略，有信心继续保持行业领先，并实现全年增长目标。

内地必胜客免付特许经营费 将加速增长

百胜中国早前公布，推进必胜客品牌在内地的所有权收购，预计将于8月完成交割。屈翠容指出，预计免去品牌特许经营费带来的成本节约，将推动利润率提升，使必胜客的餐厅利润率更接近肯德基的水平，并让更多潜在新店能够达到2至3年的回本期，预计在更大的战略灵活性，将加速必胜客增长。

肯德基系统销售额增长7%

期内总收入31亿美元，增长13%。按业务划分，肯德基收入23.4亿美元，增长12%，系统销售额增长7%，同店销售额增长1%。而必胜客收入6亿美元，增长11%，系统销售额增长6%，同店销售额增长1%。

百胜中国指，上季撇除外汇影响的系统销售额按年增长6%，同店销售额增长1%；而同店交易量亦按年增长5%，连续第14个季度实现增长。

季内净增560家门店 四成属加盟店

百胜中国于第二季度净新增门店560家，创第二季新高，其中净新增加盟店占比为41%。截至6月底门店总数达1.92万家，其中加盟店占比为18%。第二季度外卖销售按年增长26%，占餐厅收入约 54%，比例较去年同期的45%有所提升。肯德基及必胜客活跃会员超过2.7亿户，按年增长6%。