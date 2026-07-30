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证监冻结富途某实体持有客户帐户 资产逾1.25亿 涉IPO欺诈 「营造股份虚假需求」

股市
更新时间：17:00 2026-07-30 HKT
发布时间：17:00 2026-07-30 HKT

证监会公布，向富途证券发出限制通知书，禁止该行处理或处置由某实体持有的客户帐户内的资产，涉及逾1.25亿元。该实体涉嫌参与一项欺诈计划，旨在营造首次公开招股（IPO）股份需求的虚假或非真实表象。

证监会指，富途并非证监会的调查对象，而该限制通知书亦不会影响富途或该行其他客户。

禁止券商处置该等客户资产

该限制通知书禁止富途在未有事先获得证监会的书面同意的情况下，以任何方式处置或处理、辅助、怂使或促致另一人以任何方式处置或处理该等客户帐户内的任何资产，以该通知书所载的款额为限。若富途接获任何与受限制资产有关的指示，亦须立即通知证监会。

证监会认为，为维护投资大众的利益及公众利益，发出有关限制通知书是可取的，又指调查仍在进行中。

月初传加强监管IPO建簿及分配

彭博本月初引述知情人士报道指，证监会正加强对新股市场的审查，监管焦点扩展至建簿及股份分配做法。当时的报道指，证监会已将建簿与IPO分配列为下一个主要执法重点，因其发现不公平分配的模式，包括部分认购据称来自与发行人有关联的个人或主要股东，以人为方式推高公众需求。另外，证监会与港交所去年12月曾致函13间主要保荐银行，并进行现场检查，以确保公司维持足够资源并严格合规。

 

相关文章：证监会据报加强监管IPO建簿及分配 传涉人为操纵认购需求

 

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