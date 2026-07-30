Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打绩优破顶 财息兼收｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:42 2026-07-30 HKT
发布时间：12:42 2026-07-30 HKT

渣打（2888）最新公布破纪录业绩，第二季经营收入按年增长3%至57亿美元，除税前溢利按年增长2%至23.3亿美元；半年计除税前溢利按年升9.2%至47.8亿美元，创新高。

中期息增至20.4美仙

集团同步上调全年业绩指引，全年经营收入由原来接近5%至7%范围的较低水平，上调至范围的中间数，净利息收入由大致持平，上调至低单位数百分比按年增长。中期息每股20.4美仙，按年增长66%，另将回购10亿美元股份。渣打国际业务总裁洪丕正表示，目标未来三年每股盈利增长介乎15%至20%，未来股息分派相对股份回购的占比会逐步提升，达至渐进式增加派息。

从图表出发，业绩后股价曾创出237元新高，有货坚定持有，冇货可考虑每逢回吐分段吸纳，中长线静待财息兼收。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

唐牛简介:

老豆老母阿哥细佬条女条仔，只要用心，人人都可以系股神！

网站: https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？
社会
3小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
20小时前
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
饮食
2026-07-29 12:50 HKT
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
香港机场小巧思？港人赞行李输送带增1细节有心思「呢个城市令我好自豪」 网民：香港人效率世一
生活百科
21小时前
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
孙女月月飞自己无护照 87岁嫲嫲感叹「不枉此生」 港女秒做一事 网民泪崩：爱要及时｜Juicy叮
时事热话
5小时前
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
2026-07-29 13:06 HKT
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
23小时前
莫氏鸡煲｜铺头带货销量较高峰跌近95% 莫叔：为员工生计死顶
莫氏鸡煲｜铺头带货销量较高峰跌近95% 莫叔：为员工生计死顶
即时中国
6小时前
陈欣健罕谈患认知障碍症太太张蓉蓉 自揭风流帐拒为红颜知己弃家庭：要自己识放手
陈欣健罕谈患认知障碍症太太张蓉蓉 自揭风流帐拒为红颜知己弃家庭：要自己识放手
影视圈
4小时前
路透社
01:24
熊本地震｜清晨再发4.6级余震 揭断层带位移30公里 恐引发更大强震
即时国际
4小时前