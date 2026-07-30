渣打绩优破顶 财息兼收｜唐牛午市攻略

渣打（2888）最新公布破纪录业绩，第二季经营收入按年增长3%至57亿美元，除税前溢利按年增长2%至23.3亿美元；半年计除税前溢利按年升9.2%至47.8亿美元，创新高。

中期息增至20.4美仙

集团同步上调全年业绩指引，全年经营收入由原来接近5%至7%范围的较低水平，上调至范围的中间数，净利息收入由大致持平，上调至低单位数百分比按年增长。中期息每股20.4美仙，按年增长66%，另将回购10亿美元股份。渣打国际业务总裁洪丕正表示，目标未来三年每股盈利增长介乎15%至20%，未来股息分派相对股份回购的占比会逐步提升，达至渐进式增加派息。

从图表出发，业绩后股价曾创出237元新高，有货坚定持有，冇货可考虑每逢回吐分段吸纳，中长线静待财息兼收。

唐牛

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