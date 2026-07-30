Arm次季指引不及最乐观预期  预告智能手机业务疲弱 股价盘后跌6%

Arm Holdings公布截至6月底止2027财年第一季业绩，季度收入按年增22%至12.89亿美元；经调整每股盈利按年增长29%至0.45美元，两者均胜市场预期。期内，版税收入为7.15亿美元，按年增长22%；授权收入为5.74亿美元，增长23%。不过，公司预测第二季收入为13.8亿美元，未达市场最乐观预期，经调整后每股盈利指引则为47美仙；此外，公司在分析师电话会议上直言，「版税收入方面将略微下降，智能手机业务有疲弱迹象」。受消息影响，ARM盘后股价跌5.7%，报212美元。

大型科企对晶片需求增加

综合媒体报道，受AI热潮及代理程式需求带动，Arm晶片架构在数据中心的需求持续升温，而Alphabet、亚马逊等云端巨头亦积极开发客制化AI晶片，进一步推升公司授权收入及版税收入。行政总裁Rene Haas表示，「推论工作负载越多，就越会产生只有CPU能够处理的工作。」并指大型科技公司对晶片需求增加，加上英伟达（Nvidia，NVDA）Vera处理器等新客户，均有助推动收入增长。

Arm表示，公司于3月发布的全新AI数据中心晶片AGI CPU，表现超出预期，2027及2028会计年度的需求已突破20亿美元。Haas透露，甲骨文（ORCL）已同意购买该晶片，北美及中国市场亦录得新客户，并指公司能确保超过10亿美元晶片的供应，「对供应的感觉比90天前更好」。

Jefferies分析师更预测，该晶片于2031会计年度的销售额将达180亿美元，超越公司自身预测的150亿美元。

记忆体短缺构成一定压力

不过，Arm财务总监Jason Child预测，公司第二季智能手机专利费增长仅约为10%至15%，并指记忆体短缺问题将构成一定压力。另外，他亦在电话会议中表示「公司版税收入方面将略微下降，智能手机业务有疲弱迹象」。Arm强调，公司在数据中心晶片领域的扩张有助于抵销增长放缓的影响，但仍未缓解市场对半导体类股的悲观情绪。