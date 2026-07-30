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微软季度收入增18%胜预期 Azure全年收入首破千亿美元 股价盘后升9%

股市
更新时间：11:45 2026-07-30 HKT
发布时间：11:45 2026-07-30 HKT

微软（Microsoft，MSFT）公布截至6月底止第四财季业绩，收入按年增长18%至900.07亿美元，Azure全年收入更首次突破1,000亿美元；经调整后每股收益（EPS）按年增长23%至4.74美元，收入及盈利双双较市场预期为高。业绩公布后，微软盘后股价升8.9%至425.21美元。

Azure和其他云服务收入增43%

期内，市场最关注的云业务表现强劲，整体按年增长27%至593亿美元，胜预期。其中，Azure和其他云服务收入按年增长43%，高过公司原先预测的39%至40%；而包括Azure在内的智能云业务按年增长32%至393.1亿美元；Microsoft Cloud收入则增长27%至593亿美元。

Anthropic投资获32亿美元收入

资料又显示，对Anthropic的投资在第四财季带来32亿美元收入，加上自愿退休计划开支低过预期，部分被Xbox遣散及资产减值开支抵销；多项特殊因素合共为每股盈利带来0.27美元贡献。

365 Copilot付费用户逾3000万

微软行政总裁Satya Nadella表示，Azure全财年收入首次超过1,000亿美元，这是一个重要里程碑，意味着Azure已经不再只是微软云转型中的增长引擎，而是公司收入结构中体量巨大、且仍保持高增速的核心业务。同时，Microsoft 365 Copilot付费用户数超过3000万，亦是另一重要里程碑，意味着企业客户对AI办公助手的接受度正在提升。

今年资本支出指引保持不变

另一方面，AI军备竞赛仍然代价高昂，微软第四财季投入358亿美元用于购置物业和设备，投入规模是去年同期的两倍多，并较预期为高。不过，当季支持客户对云和AI产品需求的总资本支出按年增70%至410亿美元，较预期为低。

至于2026自然年的年度资本支出有望大致符合约1,900亿美元的微软此前公布指引。微软在业绩电话会上亦公布，今年资本支出指引保持不变，成为首批未上调支出指引的科技巨头。

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