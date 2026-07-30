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Meta收入超预期 惟下季指引失望 自由现金流骤降91% 盘后跌逾7%

股市
更新时间：11:33 2026-07-30 HKT
发布时间：11:33 2026-07-30 HKT

Meta（META）公布，第二季收入按年增长28%至608亿美元，高于市场预期，但第三季收入指引仅610亿至640亿美元，区间中值625亿美元低于市场预期；此外，经营现金流达318.62亿美元，但由于资本开支高达310.8亿美元，自由现金流仅剩7.84亿美元，较去年同期85.49亿美元大幅缩水，按年骤降91%，创自2022年底以来最低水平。消息导致Meta周三盘后一度下跌逾10%，收市报542美元，跌约7.45%。

广告业务仍是增长核心

综合媒体报道，Meta第二季每股盈利由去年同期7.14美元跌至6.18美元，低于市场预期。期内，营运溢利按年跌8%至187.75亿美元；营运利润率由去年同期43%降至31%；纯利则跌14%至158.48亿美元。

各项收入中，广告业务依然是增长核心，收入按年增长27%至593.63亿美元，旗下应用程式广告展示次数增加14%，平均广告价格上升12%；包括Facebook、Instagram、Messenger及WhatsApp的Family of Apps收入，按年升1%至603.70亿美元；Reality Labs收入则按年升0.4%至4.31亿美元。

上调全年资本开支下限

同时，Meta将全年资本开支指引区间收窄并上调下限，由此前的1,250亿至1,450亿美元，调整为1,300亿至1,450亿美元，显示AI基础设施投资力度仍将维持高位。

Meta行政总裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在电话会议中预期，公司算力很大部分将用于训练旗下模型、发展核心业务及提供个人助理与新产品，但亦期望能发展出服务大型客户的庞大业务。

问及AI策略及计划如何运用相关资金时，朱克伯格表示，公司相信个人AI代理将成为巨大消费业务，并认为尽管短期内投资成本高昂，但公司拥有独特优势，能够大规模将这项技术商业化。

面临核心业务法律风险

此外，Meta亦面临与其核心业务相关的法律风险，将全年费用指引收窄至1,650亿至1,690亿美元，其中包括第二季确认的24亿美元法律诉讼相关费用。公司财务总监Susan Li在业绩声明中表示，公司持续看到几个市场对青少年相关问题的审查，且今年在美国亦有几宗与青少年相关的审判正排期进行，最终可能导致重大损失。

此前，Meta曾在一份法院文件中表示，美国四个州正寻求对公司罚款1.4万亿美元，指控公司刻意将社交平台Facebook与Instagram设计成容易使年轻用户成瘾的机制，并在平台安全问题上误导公众。

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