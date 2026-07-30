牛熊证街货严重失衡 成港股续升诱因｜古天后

7月30日，大致多云，有几阵骤雨及雷暴。国际油价近日大幅攀升、美国政府推出新一轮关税措施，以及人工智能（AI）基建投资热潮持续，均重燃市场对通胀升温担忧。而美国联储局于本港时间周四凌晨2时宣布，维持联邦基金利率目标区间介乎3.5厘至3.75厘，即连续第五次会议按兵不动，符合市场预期。不过今次议息投票中，联邦公开市场委员会（FOMC）成员以9票赞成对3票反对通过，3位地区联储银行总裁投下反对票，因为佢哋主张加息0.25厘。

美股周四大幅波动受压，道指议息结果公布前，道指一度跌954点，议息结果出炉后，道指跌幅曾收窄至约500点，标指与纳指更曾倒升；其后总统特朗普威胁将沉重打击伊朗，加上债市向上，反映联储局选择维持利率不变后、或喺应对通胀方面可能落后，拖累道指恢复跌势，并扩大跌幅至接近1200点。道指收市仍跌1153点或2.19%，报收51594；标指及纳指分别下滑1.52%及1.74%，报7316及24442；费城半导体指数持续下跌5.33%，报10447。

联储局喺一连两日会议后发出声明，提到虽然中东冲突带来高度不确定性，但美国经济以稳固步伐扩张，生产力增长及资本投资表现强劲。今次投反对票嘅FOMC成员包括克里夫兰储银总裁Beth Hammack、明尼阿波利斯储银总裁Neel Kashkari，以及达拉斯储银总裁Lorie Logan，佢哋都主张加息0.25厘，显示局内希望收紧政策压力增加。

以往联储局主席会调整会后声明，透过转鹰或放鸽措词，暗示未来政策行动，并说服成员放弃投反对票，不过现主席沃爷摒弃呢项工具，意味难有其他方法掩盖局内分歧。是次议息后未有发出最新经济或利率预测，沃爷表示联储局将毫不犹豫地采取行动应对通胀，虽然局方未有透露利率政策走向，但将采取必要措施来实现2%通胀目标，强调通胀走高时，央行决策者倾向于收紧货币政策。

议息结果公布前，特朗普在霍士新闻访问中扬言会痛击伊朗，以回应美军喺约旦基地受袭，刺激纽约期油曾弹7.96%，每桶高见85.57美元，收市仍涨6.56%，报84.46美元。至于美国10年期债息转升9.5个基点，至4.699厘，30年期债息升穿5.2厘水平，是2007年以来首次，高见5.227厘，涨幅达到13.1%。美汇指数一度下滑0.65%至100.76。

恒指上方首个阻力26000

昨日港股续升，高开176点，全日升497点，以接近全日高位收市报25807，连升三个交易日，成交额3,122亿元，按比例计，未算完全配合升幅，市寛则继续背驰。至夜期时段，联储局议息维持息率不变，夜期于议息公布后扯高，升至25900水平收市，不过黑期时段升势回顺，黑期今早于25800水平徘徊。北水虽然已连续第五个交易日录得净流出，累计流出金额逾150亿元，但港股表现却呈反向，可能跟牛熊证街货最近1000点上下重货区严重失衡有关。

以昨日收市价计算，最近1000点牛熊证街货比例为1:9，反映散户主要睇淡，大量熊证街货同时反映券商已因派发大量熊证进行对冲，累积大量淡仓，一旦今日熊证被强制回收，券商手上淡仓回收后将强制平仓，刚好提供一个机会给予期指好仓大户于期指结算日，高位结算并进行转仓，不排除今日大市或再推高至26000，甚至26200水平。

当然，呢个情况并非必然发生，但值得留意20日线正往上移，相当接近正下移之50日线，如大市保持高位，20日线短期内将升穿50日线，出现第二个黄金交叉，或有望扭转港股中线跌势，但能否重新建立一个升浪，则仍有待确定。短线恒指支持为25600-25700成交密集区，25600亦为10个月线25585附近，下一支持为25300即5日线所在，重要支持为25100-25150，10日线所在。至于上方首个阻力为25950-26000，下一阻力为26200。

古天后