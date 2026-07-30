美长债息急升 恒指高开67点 SK海力士未止跌 中际旭创首挂潜水｜港股开市

美国联储局一如预期维持联邦基金利率于3.5厘至3.75厘不变，但有3名委员投下反对票及主张加息25个点子，反映委员会内部分歧扩大，亦是十年来联储局首次在同一次政策决议中出现3张方向一致的反对票。更值得留意的是，消息公布后，美国长债息率急升，其中10年期债息升至4.683厘；30年期债息更高见5.21厘，创2007年以来新高。至于美汇指数周三急跌后，今早微升，暂报100.88水平。

美股三大指数全数下跌，其中道指收市跌1153点或2.19%，报51594点；标指跌112点或1.52%，报7316点；纳指跌433点或1.74%，报24442点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升1.73%至6434点。

韩股回稳 SK海力士未止跌

韩国股市连续两日跌至熔断后，今早暂轻微回升0.6%。焦点股三星电子（韩:005930）公布第二季营业利润达89.49万亿韩元，按年大幅增长1814%，超出市场预期；股价早段暂升0.4%。不过，同业SK海力士（韩:000660）未止泻，暂跌逾2%；又在港上市SK海力士两倍杠杆ETF（7709）再跌逾11%至29元。

港股方面，恒指今早高开67点，报25875点。重磅科网股普遍向上，阿里（9988）升0.3%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）升2%；小米（1810）今日收市后公布新车，股价升1.6%；京东（9618）则升1.7%。此外，新东方（9901）绩后大升，股价开市涨近15%。

兆易创新朱一明自愿承诺不减持

个股消息中，兆易创新（3986）控股股东、实际控制人朱一明自愿承诺，自7月29日起12个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。该股开市报438元，升0.3%。

澜起科技昨首次回购A股

另一存储相关股澜起科技（6809）亦公布，昨日通过集中竞价交易方式首次回购50万股A股，占总股本比例0.04%，支付总额约1.03亿人民币，每股回购最高价210元，每股回购最低价192.18元。该股开市报265.6元，仍跌1.5%。

中际旭创国际配售超购近9倍

新股方面，中际旭创（3308）今日正式挂牌，公开发售部份录16.84倍认购，一手中签率70%，国际配售部份则录得9.73倍认购。该股开市报971元，跌0.9%。

北水动向方面，昨日净卖出港股55.89亿元，阿里巴巴（9988）、腾讯（700）及智谱（2513）分别获净买入13.26亿元、8.32亿元及4.92亿元；而中芯国际（981）、小米（1810）及美团（3690）分别遭净卖出20.08亿元、19.47亿元及6.36亿元。

