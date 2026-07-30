恒指半日跌8点 新东方绩后升17% 晶片股挨沽 中芯挫6%｜港股开市

港股今早好淡争持，恒指高开67点，开市不久曾升163点至25971点，其后走势反复，一度倒跌最多112点，低见25695点；中午收跌8点或0.03%，报25798点；成交额 1,620.74亿元。科指半日跌54点或1.13%，报4809点。

京东网易升2% 联想挫半成

科网股个别发展，腾讯（700）升近0.8%，报470元；美团（3690）微升0.05%；京东（9618）、网易（9999）升2%。阿里巴巴（9988）跌1.7%；联想（992）挫5.1%。小米（1810）今晚举行汽车技术发布会，半日跌1.6%。

海力士杠杆ETF泻近15%

晶片股续挨沽，中芯（981）跌6.5%；华虹宏力（1347）挫8.4%；澜起科技（6809）及兆易创新（3986）分别跌6.1%及5.2%；天数智芯（9903）挫近一成。韩股SK海力士未止跌，在港上市SK海力士两倍杠杆ETF（7709）半日跌14.7%至27.88元。

百威亚太绩后升逾7%

新东方（9901）绩后获多间大行唱好，半日抽升逾17%，为表现最佳蓝筹。百威亚太（1876）同样绩后造好，股价升7.4%。

今日新上市的中际旭创（3308）开报971元，低开近1%后，最低曾见980元，较上市价980元低一成；中午收报908元，跌7.3%。

———

0930：美国联储局一如预期维持联邦基金利率于3.5厘至3.75厘不变，但有3名委员投下反对票及主张加息25个点子，反映委员会内部分歧扩大，亦是十年来联储局首次在同一次政策决议中出现3张方向一致的反对票。更值得留意的是，消息公布后，美国长债息率急升，其中10年期债息升至4.683厘；30年期债息更高见5.21厘，创2007年以来新高。至于美汇指数周三急跌后，今早微升，暂报100.88水平。

美股三大指数全数下跌，其中道指收市跌1153点或2.19%，报51594点；标指跌112点或1.52%，报7316点；纳指跌433点或1.74%，报24442点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升1.73%至6434点。

韩股回稳 SK海力士未止跌

韩国股市连续两日跌至熔断后，今早暂轻微回升0.6%。焦点股三星电子（韩:005930）公布第二季营业利润达89.49万亿韩元，按年大幅增长1814%，超出市场预期；股价早段暂升0.4%。不过，同业SK海力士（韩:000660）未止泻，暂跌逾2%；又在港上市SK海力士两倍杠杆ETF（7709）再跌逾11%至29元。

港股方面，恒指今早高开67点，报25875点。重磅科网股普遍向上，阿里（9988）升0.3%；腾讯（700）无起跌；美团（3690）升2%；小米（1810）今日收市后公布新车，股价升1.6%；京东（9618）则升1.7%。此外，新东方（9901）绩后大升，股价开市涨近15%。

兆易创新朱一明自愿承诺不减持

个股消息中，兆易创新（3986）控股股东、实际控制人朱一明自愿承诺，自7月29日起12个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。该股开市报438元，升0.3%。

澜起科技昨首次回购A股

另一存储相关股澜起科技（6809）亦公布，昨日通过集中竞价交易方式首次回购50万股A股，占总股本比例0.04%，支付总额约1.03亿人民币，每股回购最高价210元，每股回购最低价192.18元。该股开市报265.6元，仍跌1.5%。

中际旭创国际配售超购近9倍

新股方面，中际旭创（3308）今日正式挂牌，公开发售部份录16.84倍认购，一手中签率70%，国际配售部份则录得9.73倍认购。该股开市报971元，跌0.9%。

北水动向方面，昨日净卖出港股55.89亿元，阿里巴巴（9988）、腾讯（700）及智谱（2513）分别获净买入13.26亿元、8.32亿元及4.92亿元；而中芯国际（981）、小米（1810）及美团（3690）分别遭净卖出20.08亿元、19.47亿元及6.36亿元。

