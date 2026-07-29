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市场观望联储局议息 油价飙升拖累美股 道指早段跌超过1%

股市
更新时间：22:20 2026-07-29 HKT
发布时间：22:20 2026-07-29 HKT

市场正静待美国联储局议息结果及会后声明，期望从中寻找未来利率变化的线索。不过，由于美国与伊朗互相重启攻击行动，国际油价急升超过5%，美股三大指数全线低开低走。截至晚上10时，道琼斯工业平均指数下跌1.3%，报52,045点；纳斯达克指数下跌0.6%，报24,734点；标准普尔500指数下跌0.5%，报7,393点。

美伊冲突升温 油价应声大升

美国与沙特阿拉伯军方联手攻击伊拉克境内亲伊朗武装分子的据点，而伊朗则在霍尔木兹海峡袭击三艘油轮，令中东局势急速恶化。受此影响，油价大幅攀升，纽约期油（WTI）最新报每桶84.37美元，升幅达6.5%；伦敦布伦特原油亦报86.91美元，上升5.9%。

分析：加息与鸽派讯号成焦点

数码资产金融机构Arca的分析师Paul Stanley表示，预期联储局这次不会加息，但相信会后声明将延续一贯清晰而明确的立场，表明不会容忍高通胀持续。

摩根大通则发表报告指出，若联储局维持利率不变并释出鸽派讯号，将对美股最为有利，有机会推动标普500指数上升0.5%至1%。不过，亦有分析师警告，若联储局意外加息，并暗示展开新一轮紧缩政策，将对股市造成严重冲击。

Meta及微软业绩出炉前 股价走弱

另外，Meta与微软将于收市后公布最新业绩。Meta股价早段下跌0.5%，报590.21美元；微软则先升后跌，最新报392.656美元，微跌0.1%。

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