新东方上调经调整少赚11% 续严谨产能扩张 AI成核心优先事项

新东方（9901）5月底止季度经调整净利润录得8776万美元，按年下跌10.5%。净营收15.3亿美元，按年增长23%。全年计，新东方经调整净利润5.71亿美元，按年增长10.5%；净营收56.61亿美元，按年增长15.5%。

料新财年收入增14至18%

该集团预计，2027财年（2026年6月1日至2027年5月31日）净营收将介乎64.539亿美美元至66.803亿美元之间，同比增长14%至18%。

派息3亿元分两期发

2027财年股东回报方面，新东方指，董事会已批准2027财年普通现金股息总额预计约3亿美元，将分两期分别于2026年12月及2027年6月派发。同时授权新的股份回购计划，未来12个月内回购总值不超过2亿美元的美国存托股或普通股。

非学科辅导报名107万人

新东方董事会执行主席俞敏洪表示，第四季度营收增长23%，出国考试及咨询业务营收增长约3.6%，成人及国内考试备考业务增长约29.1%，新教育业务增长约24.8%。非学科类辅导业务覆盖约60个城市，吸引约107.2万名学生报名；智慧学习系统及设备在约60个城市获采用，付费用户约32.6万名。俞敏洪指，成果反映出集团核心教育策略的稳健性，以及对提升教学标准与产品品质的坚定承诺。

人工智能成核心优先事项

新东方首席执行官周成刚指出，本财季将继续推进严谨的产能扩张战略，同时人工智能已成为集团组织层面的核心优先事项，集团将以清晰的执行路径和可量化的进展推动其落地应用，进一步强化OMO教学系统，深化人工智能在教育生态系统中的整合，并部署人工智能以提升营运效率及对教学团队的支援。展望2027财年，东方甄选将借助新东方学习中心拓展线下体验店，加快自营品牌发展，优化会员制度营运，并提升供应链效率。

新东方执行总裁兼首席财务官杨志辉就提到，第四季度经调整经营利润率7.2%，较去年同期上升60个基点；全年经调整经营利润率13%，增加170个基点。展望未来，集团将在新财年继续推进各核心业务线的成本控制与效率提升举措。