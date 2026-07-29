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中际旭创H股暗盘潜水 每手蚀约500元 管理层昨紧急开会 否认降价传闻

股市
更新时间：18:01 2026-07-29 HKT
发布时间：18:01 2026-07-29 HKT

光模块龙头中际旭创（3308）将于周四（30日）正式上市，今日暗盘交易初段「潜水」。以富途暗盘计，该股一度跌5%，低见971元，其后回稳，暂报970元，但仍较招股价980元下跌约1%，每手账面亏蚀500元。值得一提的是，公司管理层周二紧急召开电话会议，否认1.6T光模块恶性降价传闻及对AI资本开支的担忧，强调客户对AI需求已延伸至2028年，2027年真实订单已下达。

拟动用最多80亿回购A股

事实上，中际旭创A股（300308）周二急跌逾15%，公司除了紧急召开电话会议外，当晚推亦出巨额回购计划，拟动用40至80亿元人民币用于回购股份，回购价格不高于方案决议前30个交易日平均股价的150%，刺激股价周三反弹4.74%，收报951元人民币。

若以此计算，即最新中际旭创H股定价980元，较A股折让约11%。

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