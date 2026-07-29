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香港电讯中期EBITDA升3% 派息增至34.8仙 独家转播世杯带动交叉销售

股市
更新时间：16:52 2026-07-29 HKT
发布时间：16:52 2026-07-29 HKT

香港电讯（6823）2026年上半年EBITDA按年增长3%至65.86亿元，主要受惠于应用人工智能（AI）提升营运效率与生产力；纯利升4%至21.53亿元。该集团宣布派发中期息34.8仙，按年增加3%。

期内总收益按年增加8%至186.85亿元。香港电讯指出，企业业务收益按年增长8%，上半年新获项目订单总值超过22亿元，主要受惠于为银行、零售及政府部门等部署AI安全营运中心及专属AI应用方案。

2500M宽频带动ARPU增70元

香港电讯董事总经理许汉卿表示，上半年持续推动客户升级至2500M光纤宽频，带动每户平均收入（ARPU）提升约70元，该客户群已占光纤入屋基础近12%。她又指，截至6月底，5G流动通讯客户按年增16%至220万户。

英超转播权延至2031年

她称，受惠于独家转播世界杯2026，成功带动增额及交叉销售，吸引新客户带动收费电视、流动通讯及宽频业务。NowTV亦已成功将英超独家转播权延长至2031年。

 

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