渣打第二季多赚2%胜预期 加码10亿美元回购 中期息增至20.4仙

渣打（2888）今午公布截至6月底业绩，第二季除税前溢利23.3亿美元，按年增长2%；经营收入57亿美元，按年增长3%，两者均高于预期；派中期息每股20.4仙，按年增长66%，集团同时宣布新一轮10亿美元股份回购。集团股价午后一度升逾6%至237元，创新高，其后回落。

第二季净利息收入升7%

渣打第二季净利息收入29亿元，按年升7%，主要由交易量及资产负债表组合优化所带动。非利息收入28亿元，大致持平，倘撇除Solv India交易则按年上升9%，主因财富方案业务及环球银行业务持续增长。

期内，财富方案业务收入上升43%，主要由投资产品录得双位数的强劲增长所带动。环球银行业务收入上升18%，受放贷活动强劲以及资本市场活动增多所带动。此外，渣打第二季信贷减值支出增加3,100万元至1.5亿元。

半年多赚逾9%破纪录

若以上半年计，渣打除税前溢利增9.2%至破纪录的47.8亿美元，每股盈利增加17%至151.6仙。期内，经营收入升6.4%至116.04亿美元；倘撇除Solv India交易则上升8%。其中，渣打上半年净利息收入升4%至57亿元；非利息收入升8%至59亿元； 财富方案业务升38%；以及环球银行业务上升19%。

期内，信贷减值为4.46亿元，其中2.96亿元来自财富管理及零售银行业务，1.5亿元来自企业及投资银行业务，主要因中东冲突有关的一般性额外拨加所致。

全年业绩指引方面，按固定汇率基准计算并撇除主要重大项目 ，全年经营收入按年增幅将约5%至7%范围的中间数；其中，按固定汇率基准计算，净利息收入预期将实现低单位数百分比的按年增长。此外，按固定汇率基准计算，支出（不包括重大项目）预期约133亿元。至于有形股东权益回报，预期将高于12%。