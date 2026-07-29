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大市成交增 提防回调｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:15 2026-07-29 HKT
发布时间：12:15 2026-07-29 HKT

恒指再向上冲，今早最多升逾400点，与26000大关相距不远，半日收报25657点，升346点或1.37%，成交金额1,730亿元。一如本栏昨日所说，细成交下的升市才有持久力。但要留意，今日半日成交明显增加，如无意外，全日成交应突破3,000亿元，从成交论角度出发，回调风险随之增加。

携程一旦破位 可挑战390元

携程（9961）日前被内地市监局罚款近52亿元人民币后，股价翌日裂口炒上，10天线（347.72元）成为主要支持，如能突破369元高位，下一站可挑战390元；携程Call 29842，行使价406.66元，实际杠杆3.5倍，明年6月到期。

近期收息股气势如虹，几大内银股强势破顶，电讯股亦拾级而上，可谓财息兼收。战友想分散组合风险，加强收息回报，不妨留意恒生国指备兑（3519）及恒生科技备兑（3589），最新公布月度派息分别为0.16元及0.15元，现价年度化息率均约22厘，齐齐于下周一除净，即最迟本周五入场，仍可收息。

当然，两只产品对标国指及科指，股价走势与两只指数有直接关系，记得用注码控制风险。

唐牛

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