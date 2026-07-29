韩股连续两日熔断 收市再跌6% SK海力士曾泻18% 韩政府：无意用平准基金救市

韩股周二急跌逾一成后，今早先升后跌，虽然开市升约1.1%至6089点，但其后走势反复向下，并连续第二日触发熔断，一度跌逾12%至5262点，收市跌幅收窄，报5663点，跌360点或5.98%。焦点股SK海力士（韩：000660）次季业绩不及市场预期，股价最多跌18%，收市跌9.6%；三星电子（韩：005830）亦跌5.2%。另一方面，韩国财政部表示，正在内部审查稳定韩国股市的措施。

不能把所有问题归结杠杆ETF

综合媒体报道，青瓦台政策室室长金容范（Kim Yong-beom）表示，政府正在密切监控市场，但目前还没有到启动股市平准基金的阶段，将此轮暴跌定性为市场寻找均衡点的「再评估过程」，并指将重点研究哪些结构性因素放大了本轮波动，并视情况采取进一步措施。

他提到，长鑫科技等中国存储晶片企业的扩产动向，以及市场对AI大规模投资能否转化为实际营收的疑虑，是此轮下跌的重要外部诱因。但他强调，AI和半导体的实际需求并非短暂现象，需求将稳健持续。

同时，他将韩国股市的高波动性归因于散户交易活跃、衍生品泛滥及半导体龙头股权重过高等结构性问题，并对杠杆ETF的责任作出切割，称「不能把所有问题都归结为那一个原因」，需要对资本市场的整体结构进行系统性审视。

花旗：乐观情境10000点

虽然韩股近日表现低迷，但花旗近日一份报告指出，对韩国股市及半导体行业前景仍然乐观，维持对韩国GDP增长3%至2.8%的预测，并指企业盈利结构性改善、股东回报政策深化，以及2026及2027年强劲的盈利增长为三大核心驱动因素。

该行认为，AI强劲需求正持续推升韩国半导体企业盈利能力，尤其是以HBM内存和DRAM为核心业务的龙头企业。估值方面，花旗将KOSPI合理目标价区间设定为10000点（乐观情境）至8500点（基本情境）。基于BPS估值倍数2.3倍，结合当前9.5倍的市盈率，认为KOSPI重估逻辑清晰，目标价具有充分支撑。

SK海力士：没看到AI投资放缓

另一方面，SK海力士在电话会议上明确表示，目前没有看到AI投资放缓的迹象，而AI基础设施投资在2027年以后仍将保持稳健。同时，公司承诺将通过长期协议巩固其在HBM领域的领先地位，虽然长期协议的条款各不相同，但通常为5年。

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对于市场担忧长期协议绑定供给、后期可能引发过剩问题，管理层明确表示，长期协议料不会导致供应过剩。管理层亦解释，第二季均价（ASP）受压是因为产品销售结构影响了平均销售单价，而非需求走弱。产品路线图上，SK海力士确认处于自2027年起量产HBM4E的正轨上，并已开始与主要客户就2027年HBM供应进行商讨。

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