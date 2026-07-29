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韩股再跌逾7% SK海力士业绩不及预期挫逾一成 花旗力撑前景仍乐观

股市
更新时间：11:01 2026-07-29 HKT
发布时间：11:01 2026-07-29 HKT

韩股周二急跌逾一成后，今早先升后跌，虽然开市升约1.1%至6089点，但其后走势反复向下，曾跌逾6%至5637点；暂报5601点，跌约7%。焦点股SK海力士（韩：000660）次季业绩不及市场预期，股价再跌逾一成；三星电子（韩：005830）亦跌逾6%。

花旗：乐观情境10000点

虽然韩股近日表现低迷，但花旗近日一份报告指出，对韩国股市及半导体行业前景仍然乐观，维持对韩国GDP增长3%至2.8%的预测，并指企业盈利结构性改善、股东回报政策深化，以及2026及2027年强劲的盈利增长为三大核心驱动因素。

该行认为，AI强劲需求正持续推升韩国半导体企业盈利能力，尤其是以HBM内存和DRAM为核心业务的龙头企业。估值方面，花旗将KOSPI合理目标价区间设定为10000点（乐观情境）至8500点（基本情境）。基于BPS估值倍数2.3倍，结合当前9.5倍的市盈率，认为KOSPI重估逻辑清晰，目标价具有充分支撑。

SK海力士：没看到AI投资放缓

另一方面，SK海力士在电话会议上明确表示，目前没有看到AI投资放缓的迹象，而AI基础设施投资在2027年以后仍将保持稳健。同时，公司承诺将通过长期协议巩固其在HBM领域的领先地位，虽然长期协议的条款各不相同，但通常为5年。

对于市场担忧长期协议绑定供给、后期可能引发过剩问题，管理层明确表示，长期协议料不会导致供应过剩。管理层亦解释，第二季均价（ASP）受压是因为产品销售结构影响了平均销售单价，而非需求走弱。产品路线图上，SK海力士确认处于自2027年起量产HBM4E的正轨上，并已开始与主要客户就2027年HBM供应进行商讨。

相关文章：SK海力士营运利润升557% 与10客户签长期协议 仍不及市场预期

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