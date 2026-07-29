恒指升497点 重越牛熊线 小米扬9% 分析料资金轮动持续｜港股收市

日韩台股市连日急挫，中港市场继续成为避风港，港股在重磅重磅股领军下，恒生指数急升497点，收报25807点，重越牛熊分界线，创近2个月新高。大市成交3122亿元，重上3000亿关；北水继续净流出55.9亿元。

恒指高开177点，已是全日低位，其后反复造好，以接近最高收市，报25807点，升497点，企上250天线。国指报8623点，升187点。科指报4864点，升134点或2.8%。A股亦回暖，上证指数收报3828点，升0.4%；深成指报13658点，升1.1%；创业板指数报3378点，升1.6%。

韩股再熔断 收挫6%

亚洲区外围股市一片哀嚎，韩国综合指数连续第二日熔断，一度狂插12.6%，收市仍挫6%。SK海力士业绩逊预期，股价再急跌9.6%，本港上市的两倍海力士ETF（7709）大跌14%报32.7元。台湾加权指数挫3.8%；日经平均指数跌1.5%。

资金沽韩股 平港股淡仓

彭博数据显示，韩国综合指数与恒生科指在过去20日重现负相关性，即两者走势相反，反映投资者正抛售三星电子、SK海力士等高权重韩股，同时为本港上市的科技股平淡仓，引发腾讯（700）、阿里巴巴（9988）等科网股近日抽升。

本港科网股领涨，腾讯升4.3%报466.4元；美团（3690）扬2.2%报92.3元；京东涨1.7%报126.2元；阿里巴巴升1.4%报113.6元。

小米涨9% 理想升一成冠蓝筹

小米（1810）再急升9%收报31.88元；理想汽车（2015）更升9.9%报54.6元，两股为表现最佳蓝筹股。小米汽车将于周四举行澎程系列的技术发布会，推出增程电动车款，小米董事长雷军解释，加入增程市场是因为澎程系列定位为智能可变大空间SUV，「既要跑得远，也能用得久，补能要自由，这时候，增程便是那把钥匙」，并认为入局未迟，市场份额未饱和，仍大有可为。理想创办人李想指，欢迎雷军加入增程赛道，预祝小米澎程大卖。另外据报理想已规划「双轮」及「双足」两款机械人产品。

AI股受压 MiniMax逆势反弹8%

AI概念股继续受压，建滔积层板（1888）泻6.5%报31.54元；长飞光纤（6869）大跌5.9%报102.8元；兆易创新（3986）跌3.2%收报436.6元；澜起科技（6809）跌2.9%报269.6元；中芯国际（981）跌2.8%报67.2元；华虹宏力（1347）跌1.1%报136.8元。至于ASMPT（522）跌1.9%报136.9元。不过大模型股MiniMax（100）大弹7.9%报212.8元；智谱（2513）仅跌0.9%报1033元。

新消费股造好，布鲁可（325）抽升15.9%报54.35元；毛戈平（1318）大涨7%收报60.9元；泡泡玛特（9992）升2.2%报166.4元

伍礼贤料26100点有阻力

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，恒指升至250天线水平，已累积较大升幅，短期有机会整固，而且下月多只大型科技股将公布业绩，市场观望气氛或转浓。他指出，恒指短期阻力位在26100点，下方支持位则看25000点。

伍礼贤指出，资金正在市场及板块间轮动，包括从日本、韩国等市场回流相对落后的港股，同时港股本地资金亦由AI概念股转入传统互联网股，因这些股份恒指权重较高，有助推动大市表现，相信有关局面仍持续。至于韩股走势，指出仍需观察韩指能否形成短期底部，若继续破底则反映跌市尚未结束。

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港股曾升逾400点，恒指今早高开176点后反复上升，最多曾升434点，高见25744点，触及250天线；中午收报25657点，升346点或1.37%；成交额1,730.39亿元。科指半日升104点或2.2%，报4834点。

科网股造好，小米（1810）升9.2%，报31.94元；腾讯（700）一度升近半成，中午收市仍升4%报465.2元；美团（3690）升2.5%；阿里巴巴（9988）升1.6%。京东（9618）升2%，同系京东健康（6618）升5.6%。

汽车股落镬，理想（2015）升10.1%，为半日表现最佳蓝筹；吉利（175）升6.9%；比亚迪（1211）、小鹏（9868）均升4.6%；蔚来（9866）升4%。

中芯跌逾7% 澜起插一成

ASMPT（522）绩后挫7.5%，其余晶片股亦受压，中芯（981）半日泻7.7%；华虹宏力（1347）挫近8%；澜起科技（6809）、兆易创新（3986）更挫逾一成。

AI硬件股同样受挫，长飞光纤光缆（6869）挫近9%；建滔积层板（1888）及建滔集团（148）分别跌8.2%及6.6%。至于大模型股，智谱 （2513）跌4.7%；迅策（3317） 跌9.4%，惟MINIMAX （100） 升8.3%。

海力士两倍杠杆ETF挫逾25%

韩股今早再暴跌并触发熔断，SK海力士两倍杠杆ETF（7709）大跌25.7%至28.24元；三星两倍杠杆ETF（7747）亦泻16.7%，报50.88元。

老铺黄金（6181）未止泻，半日跌近4%，报290.2元，为表现最差蓝筹。

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0930：美国联储局将于本港时间周四（30日）凌晨公布议息结果，根据芝商所FedWatch工具显示，联储局2026年7月维持利率不变的机会率为69.5%，加息0.25厘机会率则为30.5%，但今年9月加息机会率已接近80%。美股三大指数周三个别发展，道指收市升537点或1.03%，报52747点；标指升15点或0.21%，报7428点；纳指则跌55点或0.22%，报24876点。

市场焦点中，存储及晶片股继续是跌市重灾区，SanDisk（SNDK）跌逾14%；SK海力士（SKHY）曾低见128.29美元创新低，收市跌近9%；Rambus（RMBS）亦跌9%；美光科技（MU）跌8.9%；ARM及AMD亦齐齐跌逾8%；惟Nvidia（NVDA）微升0.25%。

SK海力士绩后先升后跌

此外，SK海力士在美股收市后公布第二季业绩，虽然营业利润升557%至60.5万亿韩元创新高，但仍低于市场预期；季度收入为79万亿韩元，同样低于预期。SK海力士（韩：000660）在韩国股市表现反复，一度升逾4%，其后倒跌，暂跌约3.6%；同业三星电子（韩：005930）则升1.1%。至于韩国综合指数，亦跌0.45%至5996点。

港股方面，恒指今早高开176点，报25487点。重磅科网股普遍向上，阿里（9988）升1.7%；腾讯（700）升1.3%；美团（3690）亦升1.3%；小米（1810）升1.5%；京东（9618）则升0.7%。不过， 市场焦点SK海力士两倍杠杆ETF（7709）再跌逾8%至34.8元。

蓝筹股之中，理想汽车（2015）升4.5%最佳，百济神州（6160）及药明生物（2269）亦分别升2.3%及2.28%。

国际家居零售少赚9%增派息

个股消息中，近期改名的「JHC真好城」母公司国际家居零售（1373），在店舖总数减少下，全年收入按年跌8.9%至23.11亿元；股东应占溢利按年跌5.3%至4,518.5万元，但每股派末期息2.3仙，按年增加53%。该股开市报0.69元，升1.5%。

ASMPT盈利升1.7倍 大增中期息

此外，ASMPT（522）上半年录盈利5.84亿元，按年升1.69倍；拟派中期息每股0.97元，按年大增2.73倍。同时，该股对今年第3季销售收入预测介乎6.3亿美元至6.9亿美元之间，以中位数计按季升4.8%，按年亦升46.3%。该股开市报140.8元，升0.93%。

北水动向方面，昨日净卖出港股24.94亿元，小米（1810）、智谱（2513）分别获净买入3.58亿元及2.68亿元；而美团（3690）、华虹宏力（1347）及中芯国际（981）则分别遭净卖出9.24亿元、8.84亿元及6.82亿元。