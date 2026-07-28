韩股暴挫一成 专家恐跌市蔓延港股美股 「学巴菲特留八成现金等泡沫爆破」

韩股KOSPI指数今日重挫10.8%，SK海力士及三星电子股价分别暴跌14.7%及13.4%。有专家认为，韩股暴跌源于当地收紧股市杠杆、环球半导体板块高位回调，以及传中国将量产DUV光刻机消息影响；又预期在热炒股陷入「股灾」后，跌市或逐步延伸至美股及港股大市，建议投资者趁回升减持，并保留现金静待泡沫爆破再入货。

股市今日经历急挫，不过有数据显示散户投资者仍在持续「捞底」买入三星电子及SK海力士，上半年散户净买入前30大的个股中，高达25只在7月转为「净沽出」。其中以现代汽车最为典型，其上半年净买入额高居第三（达11.4万亿韩圜），本月却录得2,538亿韩圜净沽出；现代摩比斯、LG电子、Naver及三星生物制药等上半年爱股，本月亦纷纷录得2,000亿至3,000亿韩圜的资金流失。相反，散户趁股市急挫强力「捞底」半导体板块。7月份，散户合共有近17万亿韩圜加码买入SK海力士（10.6万亿韩圜）与三星电子（6.3万亿韩圜），资金向半导体集中的现象极为严重，该板块在散户净买入总额的比重于7月飙升至88.2%，而光是三星与SK海力士两股就占了其中86.9%的资金。

全职投资者余伟龙便指出，韩国全民炒股风气盛行，人口仅5,000多万却拥有高达1亿个证券户口，不少年轻人借钱以2倍杠杆炒股。爆仓不单损害投资者个人资产，更会波及融资机构，或会引发金融危机。政府因而出手去杠杆，令由高位累跌逾七成的韩股更显脆弱。

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国产AI消息诱发「杯弓蛇影」

其次是海外半导体板块高位回调也加剧韩股暴跌，他举例费城半导体指数今年初曾累升逾一倍，资金大量涌入ASML等硬件股，带动日韩相关设备股大升。如今费城半导体回吐，高杠杆的韩股跌势自然更猛烈。第三是中国国产AI消息诱发恐慌，市场传出中国 DeepSeek 2.0及月之暗面Kimi K3 等消息，虽然破坏力未必太高，但市场「杯弓蛇影」先沽为妙。

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对于英伟达或为OpenAI提供高达2,500亿美元的担保，他表示可能要到2029年才目到成果，因为前期兴建数据中心，这两年必定呈负现金流，因此即使连现金流强劲的Google亦受影响。

微软、亚马逊PE若跌穿20倍吸引

他直言部分热炒股已率先陷入「股灾」，例如甲骨文由高位跌六成，SK海力士由高位腰斩至下挫逾七成，港股的建滔积层板（1888）亦显著下挫，但预期未来两三个月跌势或逐步延伸至港股及美股大市。他建议参考巴菲特保留六至七成，甚至七至八成现金。若股市上升，每次减持10%股票，静待泡沫爆破。目前市场正转向追求自由现金流及盈利稳定的蓝筹股，如微软、亚马逊市盈率（PE）大约22倍至27倍等，若PE跌穿20倍将极具吸引力。

待AI新产品出炉及拆仓完成后再进场

Blue Water Capital 投资总监李泽铭认为，韩股跌市源头在于市场担忧科技巨头将收缩AI 资本开支。目前巨额投资效率低下，同等算力成本翻倍甚至三倍，但换取的收入极不相称。以Google为例，增加千亿投资仅换来一两百亿AI收入，而Google已属表现最好，OpenAI 或其他 AI大模型变现能力更差。此外，亚洲市场，特别是韩国，积聚大量杠杆好仓，平仓及爆仓潮引发滚雪球式抛售，进一步加剧跌势。

李泽铭预期，韩股短期需待杠杆清除，或经历数月震荡，暂难预测是否已见底。而对于在高位盲目追入的投资者，相信暂难再见家乡。他又指，现阶段AI热潮冷却，需等新产品出炉及拆仓完成后再重新部署。

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