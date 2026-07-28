长鑫科技首挂缔造创富神话 237名员工跻身千万富豪 DeepSeek梁文锋帐赚逾8亿

被喻「中国版SK海力士」中国记忆体晶片龙头长鑫科技（688825）昨日（27日）首挂表现亮眼，收市报49元，升465%，市值高达3.28万亿元（人民币，下同），一举击败工商银行（601398）成市值最高A股。长鑫科技的上市不但为中签投资者带来丰厚回报，更掀起了一场惊人的「创富神话」，创始人朱一明持股市值逼近800亿元，公司高管更有7人晋升「10亿身家」。此外，中国人工智能（AI）独角兽DeepSeek创办人梁文锋亦成为大赢家，帐面狂赚8.2亿元。长鑫科技股价今日开市报45.22元，现报47.96元，跌2.12%。

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7名高管身价超10亿

综合内媒报道，长鑫科技上市首日，公司核心管理层身家迎来爆发式增长。若以收盘价计算，创办人朱一明持股市值近800亿元，公司高管有7人晋升「10亿身家」，另外至少237名千万富翁诞生。

至于基层员工方面，公司上市前两期员工持股计划累计授予6760人次，按长鑫科技上市首日的收盘总市值计算，朱一明将分配给员工的这部分股份价值超376亿元。截至2025年底，该公司员工总数为19298人，若按此均摊，相当于人均可获195万元。

除了公司内部人员外，《彭博》报道，梁文锋旗下投资机构在今次IPO中获配股份数量位居中国私募基金之首，随着长鑫科技挂牌首日股价大升，其相关持股帐面获利约8.2亿元（人民币，下同）。

根据深圳私募排排网的数据显示，梁文锋旗下的宁波幻方量化投资及浙江九章资产管理，合共获派发高达 2,020 万股长鑫科技，在逾100家参与认购的中国私募机构中称冠。按长鑫科技周一（27日）首日爆升465%、收报49元计算，彭博推算这笔投资单日已为梁文锋旗下基金带来约8.2亿元的帐面进帐。根据彭博亿万富翁指数显示，梁文锋目前的净资产已高达379亿美元。

碧桂园创投每股转让价仅2.22元

不过，所谓有人欢喜有人愁。碧桂园创投作为早期投资方，因提前全额退场，彻底错过了这轮上市红利。据内媒引述资料指出，碧桂园创投旗下平台佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业（有限合伙），于2024年12月将所持长鑫科技1.56%全部股权，以作价20亿元转让给合肥国资平台合肥建长股权投资合伙企业，每股单价仅2.22元。

长鑫科技从事动态随机存取记忆体（DRAM）晶片业务，周一登陆A股科创板，一举创下多项纪录。该股开市报49.5元，较招股价8.66元升逾471%，其后最多升535%至55.03元，午后升幅收窄，最终收市报49元，升465%，市值高达3.28万亿元，一举击败工商银行（601398）成市值最高A股。

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