细成交升市非坏事｜唐牛午市攻略
更新时间：12:54 2026-07-28 HKT
发布时间：12:54 2026-07-28 HKT
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港股连续多日细成交上升，传统说法就是成交不配合，说服力不足。但以我个人经验睇，每次细成交上升，持久力反而更强，当升到某个水平，连牛头角顺嫂都忍唔住入场，加以大成交「配合」，就是见顶之时，且看今次走势会否重复。
细价股云智汇（1037）今早最多升逾倍，消息层面上，鸿海旗下附属公司以1.52亿元收购2.39亿股，相当于已发行股本33.85%，即每股作价0.6374元，另需同步以相同价格向余下股东提出全购。最新市值约5亿元，以鸿海入股价作为止蚀价短炒，且看能否突破今日高位0.91元。
唐牛
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