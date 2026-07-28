Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

细成交升市非坏事｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:54 2026-07-28 HKT
发布时间：12:54 2026-07-28 HKT

港股连续多日细成交上升，传统说法就是成交不配合，说服力不足。但以我个人经验睇，每次细成交上升，持久力反而更强，当升到某个水平，连牛头角顺嫂都忍唔住入场，加以大成交「配合」，就是见顶之时，且看今次走势会否重复。

细价股云智汇（1037）今早最多升逾倍，消息层面上，鸿海旗下附属公司以1.52亿元收购2.39亿股，相当于已发行股本33.85%，即每股作价0.6374元，另需同步以相同价格向余下股东提出全购。最新市值约5亿元，以鸿海入股价作为止蚀价短炒，且看能否突破今日高位0.91元。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

唐牛简介:

老豆老母阿哥细佬条女条仔，只要用心，人人都可以系股神！

网站: https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
17小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
00:29
台风「红霞」︱惠州海滩涌现无数金鲳鱼 民众执逾50公斤派街坊︱有片
即时中国
17小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
2026-07-27 13:00 HKT
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
公屋客冷气买错匹数嫌唔够冻！ 求换货遭拒 坚称「香港有7天无条件退货」 结局大反转...
生活百科
18小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
7小时前
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
影视圈
17小时前
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
01:02
胡志伟获准留英6个月 称希望与家人相聚、平静生活 暂时毋须被递解出境
政情
4小时前
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
00:24
上海女警撞样邱淑贞 网民：沈月都无咁似︱有片
即时中国
6小时前