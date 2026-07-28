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韩国拟再收紧杠杆ETF 研设个人投资上限

股市
更新时间：12:35 2026-07-28 HKT
发布时间：12:35 2026-07-28 HKT

亚洲晶片股今早（28日）遭抛售，市场忧虑人工智能（AI）基建融资规模、投资回报及中国晶片业竞争加剧。韩国综合股价指数（KOSPI）急挫逾10%，创4月20日以来的最低， 触发程式交易暂停机制；SK海力士一度下跌30% ，三星电子亦跌逾11%。恒指（香港恒生指数） 今日中午收市报25,178点，跌28点。 

相关文章：半导体股急挫 韩股触发熔断 SK海力士暴泻三成 市场忧中国AI技术进步

在市场波动加剧下， 韩国拟进一步收紧单一股份杠杆交易所买卖基金（ETF）规管，以抑制市场需求及剧烈波动。 

据《彭博》报道，韩国金融服务委员会（FSC）主席Lee Eog-weon表示，若7月31日起生效的最新限制未能达到预期效果，当局将考虑推出更多措施，包括限制个人投资者买入相关产品的金额。

研强制培训及提高交易单位

Lee Eog-weon今日（28日）与当地证券商及资产管理公司代表会面，讨论进一步保障投资者及维持市场稳定的方案。

目前研究中的措施，包括要求投资者定期完成强制网上培训及模拟交易课程，以及将个人投资杠杆ETF的金额，限制在其金融投资资产的特定比例内。FSC亦正商讨加快落实提高最低交易单位的安排。

韩国早前已把相关产品的最低现金存款要求，由1,000万韩元（约5.25万港元）提高至3,000万韩元（约15.8万港元），新规提前至7月31日实施。

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