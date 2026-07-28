港股再向上挑战250日线料有阻｜古天后

7月28日，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。美国及伊朗暂停交火，美国总统特朗普形容与伊朗谈判非常良好，中东紧张局势降温，国际油价应声而下，但美股嘅科技股仍然走软，道指周一先升后回顺，道指最多曾升660点，高见52607，随后升幅收窄，收报52210，升262点或0.51%。标指微升1点或0.02%，报7413；半导体股再度受压，纳指弹1.15%后无以为继，收市跌89点或0.18%，报24932。

中国存储晶片制造龙头长鑫科技喺上海科创板首日挂牌股价爆升，但未能带动喺美国上市嘅记忆晶片股回升，SanDisk股价急插11%收市，SK海力士ADR早段反弹3%后掉头，倒跌逾7%完场，失守上市价。The Information报道，中国厂商开始生产浸没式深紫外（DUV）光刻机，消息拖累荷兰半导体巨头ASML喺ADR跌5%。重磅股个别发展，资金似乎又流去老登股，Alphabet及微软股价均升约2%，但SpaceX及Nvidia分别跌1.3%及近5%。

中东局势缓和，纽约期油急跌7.5%，每桶报82.62元，拖累能源股受压，埃克森美孚及雪佛龙股价分别跌1.3%及2.4%。航空股则造好，美国航空及联合航空股价齐扬；皇家加勒比邮轮股价亦涨4%。

摩根士丹利策略员Michael Wilson预期，美国投资者将资金轮换至优质股，专注于自由现金流回报及边际利润扩张。他指出，如果中东战争升级或联储局本周出乎意料加息，美股将面临短期调整，但标指于7000将有强大支持。RBC资本市场策略员Lori Calvasina重申，最新业绩期显示，美企喺宏观经济严峻情况下，成功捍衞盈利。标指成份企业每股盈利胜预期比率由前一季85%升至90%，收入好过估算比率则由80%降至76%。美国10年期债息跌3基点，报4.649厘，对息口较敏感的2年期债息降1基点，至4.322厘。美汇指数先跌后扬报101.51，日圆报163.73兑每美元。

恒指昨日反复向好，恒指高开后，午后一度升313点见25276高位，略升穿上周高位25267，收市报25207，升243点或0.97%。不过成交额则只有2104亿元，未能做到价量齐升。本周四期指结算，目前正处于转仓高峰期，不排除结算前，港股继续高位震荡，一方面完成周波幅及月波幅；另一方面，高位转仓。近几个交易日，大市处于二万五水平之际，成交却持续缩水未能配合升势，提防市场购买力已近消耗尽，每每靠夜期支撑指数向上，恒指即使企稳100日线即25200水平后，再挑战250日线即25700，成交量持续缩水，甚至市寛见背驰，反弹浪随时已近尾声，港股亦处于强弩之末状态，提防结算后或出现调整。

短线方面，5日线约25082成为首个支持，下一支持为10日线约24915；较大支持为24610即50日线所在，而24600至24800形成一个短线成交密集区，料为本周一个重要支持区。阻力方面，先观察100日线即25192能否企稳，25200水平若能企稳，则向上挑战10个月线25525机会甚大，而下一阻力为250日线即25700水平，料此水平阻力甚大。

古天后