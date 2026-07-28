半导体股急挫 韩股触发熔断 港股海力士杠杆ETF暴泻三成 市场忧中国AI技术进步

受AI龙头「股王」英伟达Nvidia（NVDA）拟为OpenAI提供高达2,500亿美元的融资保底担保，以及市传中国将量产DUV光刻机消息影响，市场投资情绪严重受压，拖累亚洲股市今日（28日）早盘全面走低，引发半导体股新一轮抛售潮。韩国股市跌势最为猛烈，KOSPI指数暴跌逾8%，触发熔断机制，交易暂停20分钟，为韩国股市今年以来第八次触发熔断机制。日本日经225指数一度下跌4%，跌至自5月22日以来的最低水准；东证指数一度下跌2.7%。港股方面，恒指开市升56点，升幅一度扩大至233点，惟其后大市倒跌，中午跌28点，报25178点。

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个股方面，三星电子及SK海力士等半导体设备及晶片股成为重灾区，跌幅均超过9%。当中，两大「重磅股」三星电子全日跌13.4%，SK海力士挫14.7%。在港上市的南方2倍杠杆海力士ETF（7709）全日急挫约三成，收报38.02元。

隔晚SK海力士的美国存托凭证（ADR）同样受压，一度急挫10%至最低139.01美元，跌穿7月9日每份149美元的上市价，收市报143.02美元，仍较发行价低4%。

韩国KOSPI指数一度重挫逾8%，更触发熔断机制暂停交易。

韩国上周公布，将暂停新的单一股票杠杆交易所交易产品上市，同时将于7月31日把杠杆ETF的最低存款额，从1000万韩圜提高至3000万韩圜。韩国金融服务委员会主席Lee Eog-weon表示，如果最新限制措施未能达到预期效果，韩国将准备采取更多措施来抑制投资者对杠杆ETF的需求，包括对个人投资者设定投资限额。

SK海力士曾暴跌30%，创下历来最大跌幅。

三重忧虑引发抛售潮

《路透》引述分析师指出，此次抛售潮反映了市场对「AI基建融资风险」、「中国技术进步」及「中企竞争加剧」等多重担忧的综合影响；另外，《华尔街日报》报道指出，英伟达可能为OpenAI的一个数据中心项目提供约2,500亿美元的资金支持，消息随即惹来市场质疑，忧虑这家AI晶片龙头是否变相「贴钱」资助自己的客户，拖累英伟达股价急挫近5%。

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中国减少对西方半导体依赖

事实上，中国近年积极推动国产替代以减低对外国科技依赖。据外媒《The information》引述消息指，有国资背景生产商已经开始自主研发晶片生产核心设备深紫外线DUV光刻机。据报初期产量有限，今年将生产约5部，明年则会增加至20部，目标是今年内交付予中芯、华虹和长鑫存储等内地晶片龙头。

此外，随著月之暗面Kimi K3等低成本中国开源AI模型日益普及，亦进一步打击了投资气氛。市场开始观望，未来的 AI 运算需求会否不如预期般庞大；若运算强度降温，意味著业界对先进 AI 晶片及高频宽记忆体（HBM）的需求亦会随之缩减。

与此同时，内地记忆晶片龙头企业长鑫科技（688825）昨日（27日）登陆A股科创板，开市报49.5元（人民币，下同），较招股价8.66元升逾471%，加剧了人们对全球存储行业竞争加剧的担忧。

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值得注意的是，在长鑫科技上市前夕，有传苹果公司一直积极向美国政府游说，争取放宽限制，允许在部分苹果产品中使用中国制晶片，消息令原本已忌惮中国科技实力崛起的投资者不安及避险情绪进一步升温。

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