恒指高开64点 盈喜股石药升3% 老铺插12%｜港股开市

美伊暂停互相攻击，中东局势降温利好市场气氛，但晶片股遭到抛售限制大市升幅。

道指周一曾升660点后升幅收窄，收报52210点，升262点或0.51%；标指微升1点或0.02%，报7413点；半导体股受压，纳指由升转跌，收市跌43点或0.18%，报24932点。反映中国概念股表现的金龙指数升2.5%，报6257点。

据外媒The Information报道，中国上海国资委背景的企业开始生产浸没式深紫外DUV光刻机，并向多间中国晶片制造商交付。消息拖累美股晶片相关股急挫，艾司摩尔（ASML）ADR插水逾5%；AMD跌5.1%；英伟达跌近5%，美光科技跌2.2%。闪迪跌逾11%，SK海力士跌逾7%收报143.02美元见美国上市以来新低。

阿里小米齐升1.8%

港股方面，恒指今早高开64点，报25271点。重磅科网股普遍升，腾讯（700）升1%；美团（3690）升1.68%；阿里巴巴（9988）及小米（1810）升1.8%；京东（9618）升2%。

石药集团（1093）发盈喜，预料截至6月底止中期纯利约59亿至62亿元人民币，按年增长1.32倍至1.43倍，股价开市升3.1%。

老铺黄金（6181）开市大跌12.9%，该公司亦盈喜，预期截至6月底止六个月的经调整净利润约43.1亿至43.6亿元人民币，按年增长约83%至85%。