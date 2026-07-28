恒指升103点避外围跌市 科网股靠稳 老铺黄金狂泻24% 专家料反弹空间不多｜港股收市

「中国AI崛起论」威胁海外竞争对手，震散日韩台股市，其中韩股再度触发熔断，大跌10.8%。港股在AI竞赛漩涡中相对靠稳，恒指收报25310点，升103点，大市成交2506亿元；北水净流出约25亿元，连续四日流走。

韩股泻11% 中日台股同受压

韩国综合指数触发今年第八次熔断机制，投资者全日恐慌性抛售，收市狂插10.8%，报6023点。重磅股SK海力士大跌14.7%收报155.5万韩元；三星电子插13.4%报22万韩元。本港的两倍南方海力士ETF（7709）更暴泻30.2%收报38.02元。

日经平均指数亦跌4%，收报62364点；台湾加权指数挫4.7%，报41603点，两市场均见逾两个月低位。至于中国A股亦受波及，半导体板块挨沽，上证综合指数跌1.2%，报3813点；深成指跌4.5%，报13509点；创业板指数更大跌7.4%，报3327点。「A股王」长鑫科技上市次日回吐4.1%。

港股方面，恒指高开64点，全日走势反复靠稳，最高升过233点，亦曾转跌138点，但10天线有支持，最终收报25310点，升103点。国指收报8436点，升70点。科指收报4730点，升28点或0.6%。

网易京东升逾4%

传统科网股继续造好，网易（9999）升4.5%收报199.6元，为表现最好蓝筹股；腾讯（700）亦升0.9%报447.2元，内地最新批出197个游戏版号，为5年来最大单次审批。京东（9618）涨4.1%报124.1元。至于小米（1810）升2%报29.26元；美团（3690）升1.1%报90.3元；阿里巴巴（9988）升0.9%报112元。

智谱挫19%

港股半导体板块同样无运行，中芯跌2.2%报69.1元；华虹宏力跌6.9%报138.3元。存储股兆易创新（3986）大泻17.4%报451.2元；澜起科技（6809）挫13.8%报277.6元。PCB概念股建滔积层板（1888）挫16%报33.74元；胜宏科技（2476）插15%报193.6元。大模型股智谱（2513）跌18.7%报1042元；MiniMax（100）跌14.1%报197.2元。

老铺黄金（6181）急挫23.8%收报302.2元，见一年半新低，亦是表现最差恒指成分股。该公司「盈喜变盈警」，虽预料上半年经调整净利润增长83%至85%，但反映第二季盈利大减，并远逊市场预期，遭大行狠削目标价。

陈伟聪料25500关开始遇阻 资金轮动或短暂

东亚证券高级投资策略师陈伟聪指出，近期港股受资金轮动带动，从亚太区AI基建及半导体的市场流向香港，令估值较便宜的互联网平台及消费股录较大升幅。但他预计，恒指短期升至25500至25800点将面临较大阻力区，因有关反弹势头并非由基本面主导，加上业绩期将至，不少企业盈利或面临压力，难提供强劲催化剂，料大市触及阻力区后将现回调。

陈伟聪又认为，内地自研DUV光刻机的消息，对市场短期情绪影响大于实际，因产能及技术仍有变数，短时间内难以大幅取代美国或其他地区的晶圆代工生产。他又指出，长鑫首日升幅较为夸张，但预期记忆体价格走势开始出现分化，有大行预测加幅可能于今年底或明年见顶，相关股份短期压力或较大。

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受AI龙头「股王」英伟达Nvidia（NVDA）拟为OpenAI提供高达2,500亿美元的融资保底担保，以及市传中国将量产DUV光刻机消息拖累，引发半导体股新一轮抛售潮，日韩股市周二亦急挫。日经平均指数跌逾4%，韩国KOSPI指数跌逾10%，两度触发熔断机制。当中，SK海力士曾暴跌30%，创下历来最大跌幅。

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港股方面，恒指开市升56点，升幅一度扩大至233点，惟其后未有买盘承接，大市之后倒跌，中午跌28点，报25178点，半日成交金额1,405亿元；国指升19点或0.24%，报8385点。科指升0.2%，报4709点。北水南下合计净流入8.52亿元，终止连续3日流出。

随竞争对手月之暗面开放Kimi K3模型供公众下载，公司创办人杨植麟早前表示，希望透过专注于开放性，以及比美国竞争对手专有系统更高的可用性来赢得用户。受消息影响，在港上市的AI股下跌，智谱（2513）曾挫逾20%，中午报1070元，跌16.47%。MiniMax（0100）曾跌最多12.46%，中午报204元，跌11.15%。

另外，老铺黄金（6181）发布上半年业绩预告，惟表现逊于市场预期，遭多家大行下调目标价，其中高盛将目标价下调14%。老铺黄金股价曾挫17.8%，低见325.8元。中午报306元，跌22.81%。

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0930：美伊暂停互相攻击，中东局势降温利好市场气氛，但晶片股遭到抛售限制大市升幅。

道指周一曾升660点后升幅收窄，收报52210点，升262点或0.51%；标指微升1点或0.02%，报7413点；半导体股受压，纳指由升转跌，收市跌43点或0.18%，报24932点。反映中国概念股表现的金龙指数升2.5%，报6257点。

据外媒The Information报道，中国上海国资委背景的企业开始生产浸没式深紫外DUV光刻机，并向多间中国晶片制造商交付。消息拖累美股晶片相关股急挫，艾司摩尔（ASML）ADR插水逾5%；AMD跌5.1%；英伟达跌近5%，美光科技跌2.2%。闪迪跌逾11%，SK海力士跌逾7%收报143.02美元见美国上市以来新低。

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阿里小米齐升1.8%

港股方面，恒指今早高开64点，报25271点。重磅科网股普遍升，腾讯（700）升1%；美团（3690）升1.68%；阿里巴巴（9988）及小米（1810）升1.8%；京东（9618）升2%。

石药集团（1093）发盈喜，预料截至6月底止中期纯利约59亿至62亿元人民币，按年增长1.32倍至1.43倍，股价开市升3.1%。

老铺黄金（6181）开市大跌12.9%，该公司亦盈喜，预期截至6月底止六个月的经调整净利润约43.1亿至43.6亿元人民币，按年增长约83%至85%。