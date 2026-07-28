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恒指中午倒跌28点 智谱曾挫两成 老铺黄金上半年业绩逊预期 大行削目标价｜港股开市

股市
更新时间：12:15 2026-07-28 HKT
发布时间：09:27 2026-07-28 HKT

受AI龙头「股王」英伟达Nvidia（NVDA）拟为OpenAI提供高达2,500亿美元的融资保底担保，以及市传中国将量产DUV光刻机消息拖累，引发半导体股新一轮抛售潮，日韩股市周二亦急挫。日经平均指数跌逾4%，韩国KOSPI指数跌逾10%，两度触发熔断机制。当中，SK海力士曾暴跌30%，创下历来最大跌幅。

相关文章：半导体股急挫 韩股触发熔断 SK海力士暴泻三成 市场忧中国AI技术进步

港股方面，恒指开市升56点，升幅一度扩大至233点，惟其后未有买盘承接，大市之后倒跌，中午跌28点，报25178点，半日成交金额1,405亿元；国指升19点或0.24%，报8385点。科指升0.2%，报4709点。北水南下合计净流入8.52亿元，终止连续3日流出。

随竞争对手月之暗面开放Kimi K3模型供公众下载，公司创办人杨植麟早前表示，希望透过专注于开放性，以及比美国竞争对手专有系统更高的可用性来赢得用户。受消息影响，在港上市的AI股下跌，智谱（2513）曾挫逾20%，中午报1070元，跌16.47%。MiniMax（0100）曾跌最多12.46%，中午报204元，跌11.15%。

另外，老铺黄金（6181）发布上半年业绩预告，惟表现逊于市场预期，遭多家大行下调目标价，其中高盛将目标价下调14%。老铺黄金股价曾挫17.8%，低见325.8元。中午报306元，跌22.81%。

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0930：美伊暂停互相攻击，中东局势降温利好市场气氛，但晶片股遭到抛售限制大市升幅。

道指周一曾升660点后升幅收窄，收报52210点，升262点或0.51%；标指微升1点或0.02%，报7413点；半导体股受压，纳指由升转跌，收市跌43点或0.18%，报24932点。反映中国概念股表现的金龙指数升2.5%，报6257点。

据外媒The Information报道，中国上海国资委背景的企业开始生产浸没式深紫外DUV光刻机，并向多间中国晶片制造商交付。消息拖累美股晶片相关股急挫，艾司摩尔（ASML）ADR插水逾5%；AMD跌5.1%；英伟达跌近5%，美光科技跌2.2%。闪迪跌逾11%，SK海力士跌逾7%收报143.02美元见美国上市以来新低。

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阿里小米齐升1.8%

港股方面，恒指今早高开64点，报25271点。重磅科网股普遍升，腾讯（700）升1%；美团（3690）升1.68%；阿里巴巴（9988）及小米（1810）升1.8%；京东（9618）升2%。

石药集团（1093）发盈喜，预料截至6月底止中期纯利约59亿至62亿元人民币，按年增长1.32倍至1.43倍，股价开市升3.1%。

老铺黄金（6181）开市大跌12.9%，该公司亦盈喜，预期截至6月底止六个月的经调整净利润约43.1亿至43.6亿元人民币，按年增长约83%至85%。

 

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