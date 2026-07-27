美伊暂停互攻 道指升逾500点 微软及Google母企升近3%

美伊暂停互相攻击，油价下滑逾5%，提振美股。

道指报52473点，升526点；标指报7480点，升69点；纳指报25155点，升180点或0.7%。港股夜期报25268点，高水61点。纽约期油报每桶84.47美元，跌5.4%。

将于本周公布业绩的明星科技股造好，微软（MSFT）升近3%；Meta（META）升2%；亚马逊（AMZN）升1%；苹果（AAPL）升0.6%。至于Google母企Alphabet（GOOG）亦升近3%。

德银：中东局势释利好讯号

德意志银行研究部宏观与主题研究全球主管Jim Reid指出，市场主要风险仍然来自能源及航运领域，目前局势虽然仍然不稳定，