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美伊暂停互攻 道指升逾500点 微软及Google母企升近3%

股市
更新时间：21:59 2026-07-27 HKT
发布时间：21:43 2026-07-27 HKT

美伊暂停互相攻击，油价下滑逾5%，提振美股。

道指报52473点，升526点；标指报7480点，升69点；纳指报25155点，升180点或0.7%。港股夜期报25268点，高水61点。纽约期油报每桶84.47美元，跌5.4%。

将于本周公布业绩的明星科技股造好，微软（MSFT）升近3%；Meta（META）升2%；亚马逊（AMZN）升1%；苹果（AAPL）升0.6%。至于Google母企Alphabet（GOOG）亦升近3%。

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