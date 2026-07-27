长鑫科技被喻「中国版SK海力士」 10年时间打破韩美DRAM垄断

长鑫科技7月27日于上海科创板挂牌，市值达3.28万亿元（人民币，下同），一跃成为A股股王。这家被业界喻为「中国版SK海力士」的DRAM晶片龙头，用10年时间从零起步，在全球存储晶片市场打开一道缺口，打破三星电子、SK海力士、美光三家韩美巨头的长期垄断，跃升为全球第四大DRAM供应商。

10年时间 从零起步到全球第四

长鑫科技创办人朱一明2016年在合肥创立公司前身时，DRAM市场由三家海外巨头牢牢把控，中国几乎一片空白，需要的是数百亿甚至上千亿元的持续投入。当时最先获合肥产投出手，国家大基金二期紧随其后，而阿里云、腾讯、联想、小米等产业资本相继入局，而六家内地龙头券商同样是股东，形成「保荐加直投」格局。正是这批「耐心资本」的长期陪跑，让长鑫度过了近10年亏损。

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由于DRAM是典型技术密集型行业，10年来长鑫靠烧钱发展业务。截至2025年底，长鑫拥有近7,000项境内外专利，研发人员占比逾三成。产线建设同样惊人，合肥、北京三座12吋晶圆厂，月产能达30万片。

朱一明在2018年DRAM晶片量产关键期，辞去兆易创新（3986）总经理职务，全职出任长鑫科技首席执行官，立下「公司不盈利不领薪」的军令状，如是者，这个「零薪」状态持续了7年。

创办人朱一明

AI需求促成盈利转捩点 首季大赚250亿

公司拐点在2025年下半年降临，长鑫科技迎来爆发。生成式AI冒起，DRAM需求结构彻底改变；价格周期反转，2026年首季传统DRAM合约价按季涨近一倍；其产能利用率从83%升至96%，全球市占率达7.67%，位列全球第四。

数据最直观。2024年该公司营收241.8亿元，毛利率仅5.6%，全年净亏损90.5亿元，产品高度集中于LPDDR系列，占收入约82%。但在2025年营收跳升至618亿元，按年劲增156%，毛利率大幅升至41%，并录得净利润达71.4亿元。产品结构明显改善，DDR系列收入从31.7亿元急增至195.3亿元，按年增长515%，收入占比升至约32%，成为第二增长支柱。

2026年首季更见爆发，长鑫单季营收508亿元，按年大增719%，已相当于2025年全年收入的82%；毛利率高达79.2%；净利润247.6亿元。境外收入已占主营业务收入约三分之二。

产能逼近美光 技术仍落后3年

市场地位方面，长鑫科技现在全球DRAM市场份额位列第四，仅次于三星电子、SK海力士及美光科技。摩根士丹利6月报告预测，长鑫将在2023至2028年间增强月产能至38.8万片，中国企业占行业整体市占率将从2023年的约18%提高至2028年的约23%。Counterpoint Research分析师MS Hwang估计，长鑫月产能到今年底将超过30万片，接近美光水平。

然而，产能并非衡量竞争力的唯一指标。电路越精细，同样大小的晶圆能生产的存储容量越大，「比特输出量」成为重要指标。MS Hwang指出，长鑫目前采用比最尖端企业落后两至三代的制造技术，三星、SK海力士及美光均已采用被称为「1c」的最新工序生产DRAM，而长鑫则处于从「1a」旧型向最新型过渡的阶段，技术上落后约两代，时间上落后约3年。

EUV设备管制成瓶颈 靠欧洲班底突围

长鑫能否追上美韩巨头？有分析指出，关键在于极紫外光（EUV）光刻设备，该设备由荷兰ASML生产，惟美国政府针对半导体尖端技术实施对华出口管制，EUV设备对中国的出口持续收紧。在此背景下，中国半导体制造商只能依靠制造设备国产化来抗衡。

不过，长鑫科技拥有一项独特优势，早年经过收购，获得来自欧洲原DRAM制造商奇梦达的技术人员，他们拥有设计和量产的实际经验。半导体分析师Jim Handy指出，拥有实际设计晶片并进行量产的经验是重要优势，长鑫未来有可能在基于国产制造设备的微细化技术方面逐步追赶上来。