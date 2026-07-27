耀才对逾千次清洗交易监控缺失 遭证监罚款280万 称「诚恳接受处罚决定」

证监会公布，对耀才证券国际（香港）作出谴责并处以罚款280万元，原因是该公司没有实施充足而有效的内部监控程序，以监察和侦测由其客户进行的清洗交易。

蚂蚁今年入主耀才 「新团队重视风控与合规」

耀才证券于今年4月由蚂蚁入主，该券商表示，诚恳接受处罚决定，已于2025年9月全部完成改造，目前所有内控技术均已符合监管要求，相关事件不涉及技术安全问题，亦不影响任何客户的正常交易及资金安全。耀才续指，新团队高度重视内部风控与合规管理，将持续加强相关体系建设，确保业务稳健发展。

615名客户卷清洗交易个案

证监会表示，在其调查发现，于2023年11月1日至2025年9月13日期间，由于耀才的内部监控措施不足，导致615名客户帐户执行了1,021对涉及736只股票及权证的清洗交易。证监会亦发现，由于耀才在2024年3月前主要依赖交易后监察及人手审查，来识别可疑交易活动，客户因而得以在被侦测前进行清洗交易。

清洗交易是指一名投资者从自己手中买卖股份，当中并不涉及股份实益拥有权的任何转变，令交易活动方面造成虚假或具误导性的表象，从而扭曲相关股份的实际供求情况。

耀才靠人手阻截 监控力度不足

会方指出，尽管耀才于2024年3月引入了交易前拦截安排，但监控力度仍然不足，原因是有关新安排依赖人手介入而非自动化监控来防止清洗交易，而其以人手主导的阻截机制，仅在再次侦测到清洗交易后方会被触发。另外，单日内同一客户帐户中的多项清洗交易会被视为单一事件，故同一交易日内重复发生的失当行为无法被识别及处理。结果客户能够于单日内不受限制地执行多对清洗交易。

证监会认为，耀才未能维持充分而有效的内部监控程序，以监察和侦测由其客户作出的清洗交易，因而违反了《操守准则》，并没有尽力确保市场廉洁稳健。

证监会表示，在决定采取纪律处分时，已考虑到所有相关情况，包括耀才过去曾多次被识别出其营运存在类似缺失，但每次均未能完全纠正该等缺失；并考虑耀才已采取步骤优化其系统及监控措施，以防止日后再有违规情况发生，并已承诺委聘独立检讨机构，核实该等优化措施的成效；以及耀才与证监会合作，解决证监会提出的关注事项。