携程处罚结果大致符预期 大行料整改影响佣金率 惟行业主导地位保持

携程（9961）今早发公告表示，上周五（25日）收到市监总局根据反垄断法作出的行政处罚决定，合计罚款约53亿元人民币；不过，携程股价不跌反升，今早最多曾涨近8%至369元；暂报356元，续升约3.9%。

消除更严厉处罚忧虑

大摩发报告指出，携程的处罚结果大致符合预期，即一笔过大额罚款及取消现有的特牌及金牌酒店合作安排，认为消除了市场对更严厉处罚的忧虑，例如强制改变整体酒店佣金率或市占率。该行又指，整改措施或对有效佣金率构成压力，但新的流量分配机制如广告竞价可部分抵销影响，维持携程「增持」评级，美股目标价60美元。

未对佣金率作直接限制

花旗亦指出，整改酒店的要求完全在市场预期之内，且监管部门未对携程的佣金率和变现模式做出直接限制或指导，应能缓解部分投资者担忧。该行又预计，携程的行业主导地位将基本保持稳定，主因其核心竞争优势建立在其强大的供应链管理能力、高价值的流量，以及卓越的客户服务能力之上。

竞争对手抢市占仍有难度

中银国际则认为，市监总局对携程处罚力度较原先预期更为严厉，反映当局对平台经济「内卷式」竞争的整治决心，并预计行业抽佣率或将逐步下调，但认为携程在国内线上旅游市场的领导地位应不会受动摇，其他竞争对手短期要大幅抢占市场份额仍有难度，维持「买入」评级，惟港股目标价由489元下调至428元。

携程：诚恳接受有关决定

至于携程今早发公告指出，市监总局认定携程违反了反垄断法，涉及没有正当理由透过排他性安排限定交易相对人，以及在交易时附加不合理的交易条件。市监总局责令携程停止违法行为，全额退还强制扣除酒店经营者的订单储备金1.22亿元（人民币，下同），没收公司违法所得16.58亿元，以及处以公司2025年中国境内销售额7.5%的罚款，亦即35.21亿元，合计约53亿元。

携程表示，诚恳接受有关决定，并将按照适用法律法规采取整改措施落实要求，以及将健全长效治理机制，致力促进旅游行业可持续发展。

