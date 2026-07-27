长鑫科技登陆科创板 半日狂升531% 市值近3.7万亿 创A股多项纪录

内地记忆晶片龙头企业长鑫科技（688825）今日（27日）登陆A股科创板，一举创下多项纪录。长鑫科技开市报49.5元（人民币，下同），较招股价8.66元升逾471%，其后股价反复向上，截至中午报54.65元，升531%，市值高达3.66万亿人民币，一举击败工商银行（601398）成市值最高A股。

野村予116元目标价

另一方面，野村给予长鑫科技116元人民币的目标价，预计其市占率增长将会加快，并指其估值或达主要竞争对手美光科技约两倍的水平。

根据上交所公告显示，长鑫科技网上摇号中签号码共有770.22万个，以每名中签者获分派500股及开市价计算，账面赚2.04万元。同时，公司实际融资总额达579.19亿元，刷新科创板IPO最高融资纪录，扣除发行费用后净额约576.38亿元；若超额配售选择权全额行使，预计融资总额约666.07亿元，融资净额约663.1亿元。

上市首小时成交额突破千亿

此外，长鑫科技于上市首小时内即创下多项A股纪录，不仅以开盘总市值约3.31万亿元，成为A股首只开盘市值突破3万亿元的科技股，更超越中芯国际，成为科创板市值最高上市公司。

同时，该股上市首小时成交额突破千亿元，成A股首只单日成交额突破千亿的个股，且在此巨量成交下仍维持逾50%的换手率，整体交投活跃程度空前。

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