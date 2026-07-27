长鑫科技登陆科创板升465% 市值3.28万亿创A股新高 野村癫嗌116元 碧桂园错失红利

内地记忆晶片龙头企业长鑫科技（688825）今日（27日）登陆A股科创板，一举创下多项纪录。该股开市报49.5元（人民币，下同），较招股价8.66元升逾471%，其后最多升535%至55.03元，午后升幅收窄，最终收市报49元，升465%，市值高达3.28万亿人民币，一举击败工商银行（601398）成市值最高A股。

散户一手账面赚逾2万元

根据上交所公告显示，长鑫科技网上摇号中签号码共有770.22万个，以每名中签者获分派500股计，即首日收市账面赚2.017万元。

兄弟公司兆易创新急跌

所谓有人欢喜有人愁，虽然长鑫科技上市首日暴涨，但其兄弟公司兆易创新（603986）却急跌5%，不少晶片股亦见向下。长鑫科技和兆易创新创始人均为朱一明，其中长鑫科技是兆易创新的下游代工厂。

碧桂园创投每股转让价仅2.22元

碧桂园创投作为早期投资方，因提前全额退场，彻底错过了这轮上市红利。据内媒引述资料指出，碧桂园创投旗下平台佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业（有限合伙），于2024年12月将所持长鑫科技1.56%全部股权，以作价20亿元转让给合肥国资平台合肥建长股权投资合伙企业，每股单价仅2.22元。

野村料市占率增长加快

另一方面，野村给予长鑫科技116元人民币的目标价，预计其市占率增长将会加快，并指其估值或达主要竞争对手美光科技约两倍的水平。该行分析师预计，市场对Agentic AI需求到2030年将推动全球记忆体使用量增加7倍以上，估计长鑫科技记忆体晶片产量年均增长40%至45%，带动其DRAM全球市占率由目前约10%提升至2028年底的18%。

晨星忧缺乏EUV设备

不过，晨星分析师Jing Jie Yu上周发报告称，估算长鑫科技的合理价值为每股14.90元人民币，主因在缺乏极紫外光刻（EUV）设备下，公司要推进传统DRAM技术将变得愈来愈困难。

刷新科创板IPO最高融资纪录

此外，长鑫科技上市创下多项纪录，公司实际融资总额达579.19亿元，刷新科创板IPO最高融资纪录，扣除发行费用后净额约576.38亿元；若超额配售选择权全额行使，预计融资总额约666.07亿元，融资净额约663.1亿元。

市值占近科创50成分股一半

长鑫科技开盘总市值约3.31万亿元，成为A股首只开盘市值突破3万亿元的科技股，更超越中芯国际，成为科创板市值最高上市公司。截至7月25日，科创板611只股票总市值为14.06万亿，科创50指数成分股总市值6.79万亿，而长鑫科技上市首日市值就近3.3万亿，亦即一家公司几乎就占了科创50成分股的一半。

A股首只单日成交额突破千亿个股

同时，该股上市首小时成交额突破千亿元，成A股首只单日成交额突破千亿的个股，且在此巨量成交下仍维持逾50%的换手率，整体交投活跃程度空前。

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