美团倘破双顶阻力 红底不是梦｜唐牛午市攻略
更新时间：12:28 2026-07-27 HKT
发布时间：12:28 2026-07-27 HKT
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美伊战争今早有舒缓迹象，油价急回，恒指反弹势头持续，半日升203点，报25166点。有战友在直播问到，手持AI股走势疲弱，但另一边厢的旧经济股翻生，一加一减下，仓位价值维持不变，如果想执仓应靠向哪边。事实上，本栏仓位亦有同样经历，我自己则选择按兵不动，以免左一巴右一巴，这亦是多元投资分散风险最理想结果。
或憧憬次季亏损收窄
美团（3690）近期沿着10天线上行，走势明显较腾讯（700）及阿里巴巴（9988）强劲，消息层面不外乎重启回购及外卖补贴大战结束，远少少就可能憧憬下月公布第二季业绩，亏损有望进一步收窄。
以图论图，只要突破91蚊双顶阻力，重见红底不是梦。短炒可留意美团牛62308，收回价81元，实际杠杆6.8倍，明年2月到期。
唐牛
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