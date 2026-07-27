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4只港股「抽水」 博雷顿折让逾8%配股 迈越科技集资近1亿

股市
更新时间：09:08 2026-07-27 HKT
发布时间：09:08 2026-07-27 HKT

7月港股回勇，上周恒指累升400点，连升4周，但多间公司均趁股市回暖「抽水」。其中博雷顿（1333）公布，拟向不少于6名承配人认购最多合共305万股新H股，每股配售价为10.08元，较上周五收价折让8.1%，筹约3,070万元，配售所得款项将用于公司在非洲刚果（金）如瓦西光储项目，即如瓦西项目一期的投资及开发。

迈越科技（2501）亦配售最多1亿股股份，配售价为0.97元，较上周最后一个交易日的收市价1.2元，折让19.2%。集资9,700万元将用于研发与公司现有提供综合IT解决方案服务之主要业务相关的新产品及解决方案、一般营运资金等。

德康农牧发换股债筹7.8亿

德康农牧（2419）则拟发行于2027年到期的1亿美元零息可转换债券，债券初始转换价为每股H股54.08元，较最后收市价每股51.5元有5%溢价，所得款项净额约7.82亿港元。发债所得款项将用于偿还若干未偿还银行借款、日常业务过程中采购原料及其他生产投入品、及采购饲料提供资金之用。

通天酒业（389）则以每股配售股0.145元，配售最多6,031.3万新股份，配售价较上周五收市价折让约19%，集资约875万元。

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