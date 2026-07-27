恒指升243点 科网股领涨 小米大升7% 专家看继续上落市｜港股收市

中东紧张局势暂缓，国际油价持续下跌，日、韩以至美股期货造好，加上中国存储晶片制造龙头长鑫科技在上海科创板首挂劲升逾4倍，带动市场气氛，港股于周一重拾升势，恒指在重磅科网股带动下反复向上，重返25000点大关收市，全日收报25207点，升243点，大市成交增至2105亿元，北水续流出15.75亿元，连续第三日流出。

科网领涨 三大指数齐升

恒指高开30点后，早段曾倒跌25点，惟随即收复失地，越升越有，最多升313点，全日收报25207点，升243点。国指收报8365点，升94点；科指收报4702点，升72点。

长鑫首挂倍升 小米飙7.3%冠蓝筹

长鑫科技首挂，股价倍升，直接持股的小米（1810）、腾讯（700）、阿里巴巴（9988）及参与认购新股份的美团（3690）都上扬。其中小米旗下小米汽车新车即将亮相，股价飙升7.3%，收报28.68元，为表现最佳蓝筹股；美团（3690）涨3%，收报89.3元；腾讯（700）亦升1.9%，收报443元；阿里巴巴走高0.9%，收报111元。

同业晶片股受压 石油板块跟随油价走弱

资金或转炒长鑫科技，同业港股逆市挨沽。兆易创新（3986）挫3.9%，收报546元；澜起科技（6809）下滑3.2%，收报322元；中芯国际（981）跌1%，收报70.65元。

油价下跌，石油及相关设备股多数受压。中海油（883）跌1.5%，收报23.2元；中石油（857）走低3.5%，收报9.85元；山东墨龙（568）大泻14.4%，收报5.24元。

旅游旺季将至 濠赌股全线亮眼

传统暑期旅游旺季将至，濠赌股表现亮眼。银娱（027）急升6.3%，收报33.6元；金沙中国（1928）走高3.3%，收报14.44元；新濠国际（200）大升5.6%，收报3.58元；永利澳门（1128）向上4.8%，收报5.7元。

携程罚单落地 宁德回购 股价分别升3.8%和2.1%

个股方面，携程（9961）垄断罚单落地，监管不确定性扫除，股价扬3.8%，收报355.6元；宁德时代（3750）中期赚432.84亿人民币，按年增加42%，并公布不超过400亿元人民币A股股票回购计划。股价升2.1%，收报635元；维立志博（9887）迎来解禁期，昆药集团拟清仓套现1.32亿元，股价泻7%，收报58.05元；德康农牧（2419）溢价5%发可转换债券，股价跌1.7%，收报50.65元。

梁杰文：后市看中东局势 短期料24000至25800点上落

宏高证券投资经理梁杰文表示，中东局势在过去周末出现缓和迹象，美国总统特朗普连续两天表态休战，实际轰炸暂停，带动油价回调，从而令加息机率下降；加上资金重新回流科技股，同时银行股如汇丰控股、建设银行等也创出一年新高，市场整体氛围回暖，因此港股周一回暖。他续指，港股短期走势最关键的变数仍是中东局势及美伊双方的态度，从技术面看，虽然港股周一上涨，但成交并未明显放大，料恒指短期内将在24000至25800点区间上落。

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1215：恒指今早高开30点后，表现持续强势，最多曾升243点，高见25206点，截至中午则升203点或0.81%，报25166点，半日成交金额1,112亿元。科指半日升78点或1.69%，报4707点。

蓝筹股中，「ATMX」成升市功臣，其中小米（1810）半日升7.6%、美团（3690）升4.4%、腾讯（700）及阿里（9988）亦分别升2%及1%，4股已合共为恒指贡献144点升幅。

消息面上，小米创办人雷军在微博宣布，小米汽车将于7月30日晚上7时举行澎程系列技术发布会，届时澎程N90、N70两款增程SUV将正式亮相，意味小米汽车产品范围由纯电车型延伸至增程动力市场。

花旗将银娱列行业首选股

除了小米之外，银娱（027）及金沙（1928）半日分别升5.1%及4.6%，为表现最佳蓝筹之一。花旗指出，第二季澳门赌收受到世界杯及极为不利的贵宾厅赢率所拖累，导致营运杠杆率上升，但相信股价已大致反映负面因素。该行将银娱列为行业首选股，展开为30天股票上行催化剂观察，评级「买入」，目标价44港元。

此外，汇丰指澳门7月首19日的总赌收为120.5亿澳门元，意味着日均赌收为6.34亿澳门元，较年减少7%，但较6月的6.17亿澳门元高出3%。随着世界杯闭幕，预期夏季游客量将会回升，加上澳门持续举行非博彩活动，料赌收将按月逐步改善，继续看好金沙，给予「买入」评级，目标为19.1港元。

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0930：美国总统特朗普日前命令美军暂停对伊朗进行新一轮攻击后，伊朗方面亦表示只要美国维持暂停空袭，伊朗亦会停止军事行动；同时，巴基斯坦及卡塔尔正加强外交斡旋，推动华盛顿与德黑兰恢复谈判。消息令国际油价回落，WTI原油今早曾跌逾4.5%至85.28美元，布兰特原油亦曾跌逾4%至88美元。

亚太区股市方面，日股早段先升后跌，暂跌0.6%至64217点；韩股同样高开低走，暂跌1.5%至6592点，其中本周将会放榜的SK海力士（韩：000660）暂跌1.9%；三星（韩：005930）亦跌1%。

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港股恒指今早则高开30点，报24993点。有分析认为，本轮港股上涨属于牛市二期阶段性反弹，并非新升浪点，再升空间有限，恒指上试25200点有阻力。重磅科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）股价开市升1.3%；腾讯（700）升1%；美团（3690）升0.6%；小米（1810）升0.7%；京东（9618）亦升0.4%。

携程遭市监总局罚款逾51亿

携程（9961）被指滥用市场支配地位实施垄断，遭市场监管总局罚款51.79亿人民币。该股开市报355.6元，升3.8%。

宁德拟斥最多400亿回购A股

宁德时代（3750）中期赚432.84亿人民币，按年增加42%；每股基本收益9.51人民币，中期息每股派1.629港元，按年增40.1%；另公布不超过400亿元A股股票回购计划。该股开市报640元，升2.9%。

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另一方面，油价下跌，中海油（883）及中石油（857），分别跌3.3%及3%，为表现最差蓝筹。

陆秉钧：恒指再升空间有限

独立分析师陆秉钧表示，短期内累计升幅大，估计接下来再上升空间有限，料恒指于本周内上走势或反复偏弱，上试100天线约25200点有阻力，24200有支持。

郭思治：本轮非新升浪起点

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，技术性而言本轮港股上涨属于牛市二期的阶段性反弹，并非新升浪起点，反弹之后更可能是反复震荡格局，料恒指短期内将于会在24200至25000点区间上落。

另一方面，上周五起美国实行最高达12.5%的新贸易关税，陆秉钧认为新关税对港股实质影响有限，多为心理作用，后市反而要关注美国政府是否将会为即将到来的中期选举出台针对中国的政策，以及本周将公布的美国经济数据是否会影响美国联储局9月息率部署。

本周展望

谈及本周出炉的中国7月PMI数据、中央政治局会议及联储局议息等，郭思治料联储局议息会按兵不动，最快要到第三季末才调整利率；当前需警惕的是美伊地缘冲突若再升级，将推高油价，并抬升全球通胀压力，进而压制降息预期，对市场将带来深远影响。内地PMI数据方面，若经济数据持续偏弱，或催生新一轮稳增长政策，但这类政策对股市的提振作用相对有限，影响偏向中性，既未必扭转颓势，也不会进一步恶化。

展望本周，除了美联储和日本央行议息外，微软、苹果、亚马逊、Meta四大科技巨头业绩，亦将在本周放榜。

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