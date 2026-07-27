SHEIN通过港交所聆讯 最快下月底上市

中国跨境时尚巨头希音（SHEIN）昨日正式通过港交所上市聆讯，高盛、大摩、摩通为联席保荐人，市场料希音最快下月底上市。

首季净损失9900万美元

据其聆讯后资料集披露，希音去年在全球约160个市场共有约2.73亿活跃客户，今年首三个月收入为90.52亿美元，按年增1.1%；录得净损失9,900万美元，去年同期则有净利润3.95亿美元，主因期内录得可转换可赎回优先股的公允值损失。

今次上市集资所得将用于提升其技术能力、品牌知名度和增强全球布局等。希音提醒，正面临包括与国际贸易和税务相关的风险因素，如美国限制贸易政策会影响公司向美国市场销售产品，对业务、财务状况和经营业绩产生重大负面影响，以及印度政府禁止公司的应用程序在当地运营等。

另一方面，智能驾驶线控制动方案供应商拿森智能科技，昨日亦通过上市聆讯。