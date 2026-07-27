七月最后一周 美日央行议息 中国PMI数据轮番登场｜一周前瞻

踏入7月最后一周，全球金融市场将迎来一场「重磅关键周」，美、日两大央行将于本周内进行议息，中美多项重要经济数据将出炉，同时微软、苹果、亚马逊、Meta四大科技巨头，将携手SK海力士、三星电子、铠侠等美日韩存储芯片巨头集中放榜，上述数据和事件势必牵动本周金融市场走势。

中国PMI周五压轴 长鑫科技科创板上市

中国市场将率先迎来经济数据的检验。今日（27日），国家统计局将公布1至6月规模以上工业企业利润，检验上半年工业企业的经营成效。压轴戏则落在本周五的7月官方制造业和非制造业PMI数据，上月制造业PMI重返扩张区间至50.3%，市场现时普遍预期7月PMI将延续6月温和复苏态势。

此外，内地资本市场多项重要事件亦在本周生效，内地记忆体芯片制造商长鑫科技将于今日在内地科创板上市，其上市表现备受关注。中际旭创（3308）亦将于本周四在港交所挂牌上市。

高盛预期政治局会议或释更强宽松讯号

另外中央政治局会议通常将于7月底召开，主要分析研究当前经济形势并部署下半年经济工作。早前高盛报告指出，7月即将召开的中共中央政治局会议可能释放更强的宽松讯号，因为当前经济状况，包括经济增长动能放缓、消费和投资走弱、股市表现不佳等，与2024年年中，即大规模刺激方案出台前的情形类似。

联储局利率决议周四登场 市场聚焦9月加息线索

海外市场的重头戏无疑是美国联储局于本周四的利率决议，市场普遍预期本次利率将按兵不动，维持利率于3.5%至3.75%区间，但焦点将集中在会后声明及主席沃什的会后新闻发布会，以寻找美国9月是否重启加息的线索。

日本央行亦将于周五进行利率决策，市场尤其关注日本央行会否释放进一步收紧政策的讯号，可能引发日圆波动。外围数据方面，美国6月核心PCE物价指数、美国二季度实际GDP年化季率初值等重要经济数据将会出炉。

微软、Meta、苹果、亚马逊携手三星、SK海力士放榜

本周堪称美股科技巨头的业绩周。微软与Meta将于周四公布业绩，苹果与亚马逊则接力在周五公布最新业绩。在AI投资热潮与高估值的背景下，市场将从业绩中检视这些科技巨头的云端业务增长及AI变现能力。与此同时，存储芯片巨头SK海力士、三星电子及日本的铠侠亦将在本周发布业绩，其财报将揭示全球AI基础设施投资与AI最新市场需求。