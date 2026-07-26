长鑫科技周一A股上市 或成中国市值最高公司 券商：乐观看逾4万亿

中国记忆体晶片制造商长鑫科技将于周一（27日）在内地科创板上市，市值约5,800亿元（人民币，下同），若首日涨幅逾376%，其市值将有望超越工商银行（601398）的2.76万亿元，成为中国市值最高的上市公司。有券商则估计，长鑫科技中性预期上市后市值可稳定于2万亿至3万亿元，乐观情境甚至能看到4万亿元。

据彭博报道，长鑫科技是次IPO以每股8.66元发行66.88亿股，在超额配售选择权行使前，预计集资约579亿元；超额配售选择权全额行使后，则预计募资约666亿元，规模为中国境内史上第二大，仅次于农业银行2010年约100亿美元的上市规模。

首5个交易日不受升跌幅限制

根据规定，新上市股票在首5个交易日内不受每日升跌幅限制，为开市后的大幅波动留有空间。

报道提到，是次IPO的零售部分超购212倍，个人投资者提交了940万份认购订单，认购价值7.07万亿元，亦即约为SpaceX创纪录的IPO零售认购订单10倍。原因之一是监管机构对公司发行新股的估值仍然保持谨慎，要求定价时必须与中国乃至全球同业公司进行比较，同时监管机构历来不鼓励定价过高的IPO，以保护个人投资者免受损失。

长鑫科技是次IPO发行价对应的市净率为2.4倍，据彭博产业研究数据显示，这比全球DRAM同行SK海力士、美光科技和南亚科技的平均水平折让56%。若与中芯国际和华虹宏力的平均市净率相比，折让幅度更是高达77%。

料改写A股半导体估值逻辑

另一方面，据内媒引述华西证券报告指出，长鑫科技上市将彻底改写A股半导体板块估值逻辑，填补A股DRAM制造标的空白，结束存储板块「只有设计、无制造龙头」的估值失衡，中性预期上市后市值可稳定于2万亿元至3万亿元，乐观情境甚至能看到4万亿元。

此外，国投证券报告亦设定了保守、中性、乐观及超乐观四种估值情景，对应长鑫科技估值为1万亿元、1.5万亿元、2.3万亿元和4.25万亿元，对应上市后首日升幅落在70%至600%区间；若对比8.66元的发行价，即中一签的盈利空间大约在3,000元至2.6万元之间。