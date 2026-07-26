SK海力士周三放榜 第二季营业利润料达64万亿韩元 有望创历史新高

市场焦点股SK海力士股价已较高位下跌逾40%，投资者正关注其于本周三（29日）公布的第二季业绩及管理层对下半年指引，以评估其估值是否具有修复空间。市场预计，SK海力士第二季营业利润将达64.09万亿韩元，按年增近600%，有望刷新历史新高。

营业利润率料75%至77%

据韩联社旗下金融讯息公司汇总14家南韩券商预测，SK海力士第二季收入料达84.06万亿韩元；营业利润将达64.09万亿韩元；同时，营业利润率亦预计将进一步升到75%至77%，在制造业中罕见。

另一南韩半导体大厂三星电子已于本月初公布初步业绩，其半导体部门强劲的表现推动第二季营业利润达89.4万亿韩元，若SK海力士业绩一如如期，即两家公司第二季营业利润将合计突破150万亿韩元。

分析料估值有望提升

KB证券研究部门负责人Kim Dong-won指出，随著HBM产能扩张，通用存储器的供给能力实际上将持续受限；而长期协议（LTA）占比提升，面向大型科技公司及AI数据中心的销售份额亦预计将扩大至70%。他认为，在盈利波动性降低、可预测性增强下，SK海力士估值有望提升。

