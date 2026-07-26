Michael Burry加码做空美光及Nvidia等半导体股 维持Tesla及Palantir淡仓

电影《沽注一掷》原型人物、美国对冲基金经理Michael Burry进一步做空美光科技（MU）、Nvidia（NVDA）及其他半导体公司，并维持对Tesla（TSLA）和Palantir（PLTR）的空头押注，以及继续持有纳斯达克100 ETF的看跌期权。此外，他新增了做空卡特彼勒（CAT）。

称Nvidia需求非真实终端客户

Burry在一篇Substack一篇帖子中表示，以每股933.86美元价位进一步做空了美光科技，并以210.28美元价位增持了Nvidia淡仓。他表示，SOXX淡仓与其持有的看跌期权合并计算，已构成其投资组合中一个大型仓位。

他直言，Nvidia目前大量需求并非由真实终端客户驱动，相关需求的融资安排游离于资产负债表之外且未予披露，未来收入「大部分通过循环安排融资」。他又援引了2026年国际清算银行年度报告作为支撑依据。

新增做空卡特彼勒

对于Tesla淡仓，Burry表示尚未平仓，并指该仓位「自己在慢慢缩小」，暗示Tesla股价下跌已令其淡仓的名义规模自然收缩。此外，他以893.49美元价位做空了卡特彼勒，并以535.83美元的价格增持了iShares半导体ETF（SOXX）的淡仓。

买入FLUT及DKNG

另一方面，Burry也有积极布局好仓，其中以100.72美元买入「相当数量」的Flutter Entertainment（FLUT），并以23.07美元买入DraftKings（DKNG），以作为对预测市场的一次押注。此外，他还增持了Molina Healthcare（MOH），买入价为197.02美元。

