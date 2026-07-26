Tesla绩后股价暴泻 「女股神」Cathie Wood逆市加码16万股

最新一期《巴隆周刊》报道，马斯克旗下新能源车制造商Tesla上周股价表现惨烈，但对有「女股神」之称的Cathie Wood而言，这反而成了进场机会。

Cathie Wood操盘的ARK Invest据报上周四透过旗下4只基金买进约16万股Tesla股票。这笔买进发生在上周三晚间Tesla公布不如预期的第二季业绩后，股价周四重挫近15%。到了周五，Tesla仍未能反弹，收市再跌 2.1%，收在313.03美元。截至上周五，Tesla股价今年累计下跌30%，过去12个月则下跌2.5%。

Tesla第二季营业收入约4亿美元，比华尔街预期低约13亿美元。Cathie Wood在其他投资者卖出时反向买进，其实并不令人意外。而ARK一直是马斯克的坚定支持者。

大摩：SpaceX已具吸引力

至于马斯克另一只旗舰SpaceX，近期股价似乎也已跌到值得低吸的水平。摩根士丹利分析师Jonas指，目前市场情绪日益悲观，但SpaceX基本面几乎没变，两者之间的落差为投资者提供了具吸引力的进场机会。

SpaceX上市后前3个交易日股价飙近50%，但随后回落，上周稍早最低跌至每股110.85美元，较135美元的上月IPO价格低约18%。SpaceX上周五收跌2.7%，报115.07美元，上周累计跌7.2%。

