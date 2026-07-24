猫眼娱乐料半年转蚀最多5500万人币 受累中国电影票房跌四成 暑期档票房反弹

猫眼娱乐（1896）发盈警，预计上半年亏损介乎约500万元至5500万元（人民币，下同），而去年同期则录得纯利1.79亿元；并料上半年收入介乎约17.5亿元至18.5亿元，按年减少约25.2%至29.2%。

猫眼娱乐表示，上半年盈转亏主要因上半年中国电影总票房为173.5亿元，较2025年上半年按年下降40.6%；观影人次为4.21亿，按年下降34.3%。公司指，受电影市场头部影片供应不足、观影需求波动等因素影响，公司参与的部分影片票房表现不及预期。而随线下演出市场持续热度，将继续加大对演出业务的投入，以进一步扩大优势、提升竞争力。

中国电影行业面临压力 拨备最多1亿元

另外，基于中国电影行业面临的阶段性压力，公司部分合作伙伴经营情况承压，公司对相关合作伙伴的其他应收款项计提减值拨备，减值金额预计不超过1亿元。

暑期档多部影片票房表现佳

公司指出，暑期档以来，公司参与的多部优质影片陆续上映并取得优异票房表现。截至公告日期，公司主控宣传/主控发行/出品的《功夫女足》票房突破17亿元，《八仙！》票房超过4.6亿元。公司亦保持片单储备，《年会不能停2！》和《大唐妖探》已定档暑期；《转念花开》、《重生2》、《数到三》、《神探之痕迹》、《什么意思夫妇》、《小猪佩奇‧完美假期》等影片稳步推进中。

下半年演出业务方面，公司将服务或参与周杰伦、王俊凯、丁禹兮、王源、薛之谦、蔡依林、邓紫棋、周深等艺人的大型演唱会，以及KPL王者荣耀职业联赛等大型赛事。IP业务方面，公司已与《玩具总动员5》、《小黄人与大怪兽》、星有野、涂丫丫TUAYA、YeeesToday、UMEUS等IP形成合作关系，将在下半年持续发力。公司预计2026年8月中下旬刊发中期业绩公告。