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宁德时代半年多赚42% 股息增四成 拟斥400亿回购A股

股市
更新时间：21:21 2026-07-24 HKT
发布时间：21:21 2026-07-24 HKT

宁德时代（3750）公布2026年半年度报告，期内净利润432.84亿元，按年增长41.98%；实现营业收入2,769.17亿元人民币（下同），按年增长54.8%。该公司宣布，拟向全体股东每10股派发现金分红14.11元，按年增长40%。

A股回购价上限573元人民币

宁德时代同时公布，拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于200亿元且不超过400亿元，回购价格上限为每股573元。回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，回购期限自股东会审议通过之日起12个月内。

国内乘用车装车量份额47%

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年1至6月，宁德时代在国内市场乘用车装车量份额达46.7%，按年提升5.6个百分点。其中，国内三元动力电池装车量份额达75.2%，按年提升4.3个百分点。

海外市占率增

据SNE Research数据，今年1至5月，公司海外市场份额为33.7%，按年提升3.7个百分点。公司持续服务VW、Stellantis、BMW、DMG、Volvo、Toyota等海外客户。期内专业服务站新增覆盖东欧、非洲及南亚地区8个国家，并在沙特及乌兹别克斯坦设立海外服务体验中心。

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