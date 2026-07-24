证监会修订杠杆反向产品监管 收市后须披露下一交易日杠杆倍数

证监会今天（24日）发出经修订的通函，优化认可杠杆及反向产品的监管框架，让产品提供者能更灵活地管理其产品，同时提醒投资者该等产品作为单日交易工具的特性。

证监会指，香港杠杆及反向产品（L&I Products）市场自2026年初以来显著增长，主要受个股杠杆及反向产品迅速发展所带动。该等产品的运作愈趋依赖与标的股票相关的生态系统，以维持目标杠杆敞口。

必要时可下调目标杠杆倍数

在瞬息万变市场环境下，证监会将规定其容量高度受市况变化影响的杠杆及反向产品，须采用灵活杠杆结构。在此结构下，杠杆倍数可在现有上限（即杠杆产品为2倍，反向产品为-2倍）内每日调整。因此，产品提供者在必要时可下调该等产品的目标杠杆倍数，从而于高交易量期间有更大空间管理产品。该等产品于下一交易日的杠杆倍数将于每日收市后披露。杠杆倍数每日的潜在调整，亦有助加深投资者对杠杆及反向产品属单日产品的认识，提醒投资者该等产品并不适合持有超过一日。

这项优化措施采取了平衡的方针，透过每日披露目标杠杆倍数，并在市场环境快速变化时减低出现重大跟踪偏离度的风险，有助支持杠杆及反向产品在不同市况下有序运作，亦维持该等产品作为投资者的单日交易和对冲工具的成效。

确保维持适当投资者保障措施

证监会投资产品部执行董事吴家俐表示，这些优化措施是应对不断演变的市场环境而作出的适时调整，旨在支持市场可持续发展，同时确保维持适当的投资者保障措施。她又说，投资者在投资前，应了解该等产品的特点及相关风险，并将它们与适合过夜或长线持有的产品加以区分，以及审慎评估该等产品是否适合其投资需要。

为提高透明度，证监会亦规定杠杆及反向产品提供者须于每日收市后，在其产品网站及香港交易所网站公布下一交易日的目标杠杆倍数，其产品名称亦应同时反映灵活杠杆特点及最大杠杆倍数。

