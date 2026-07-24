「美股七雄」暴泻 市值蒸发6.2万亿 日媒揭五大科企藏13万亿影子债 专家警告美股或「失落十年」

华尔街对AI巨额投资的质疑正演变成市场恐慌。随着Google母企Alphabet及Tesla业绩引发AI资本开支失控的忧虑，重磅科技股「美股七雄」周四惨遭抛售，单日市值合共蒸发近7,970亿美元（折合约6.2万亿港元）。与此同时，《日经亚洲评论》揭露，微软及Meta等五大科技巨头，背后竟隐藏高达1.65万亿美元（折合约12.94万亿港元）的AI「影子债务」。有专家警告，科技巨头疯狂烧钱加上估值过高，不仅正在摧毁美股最成功的商业模式，甚至可能拖累标普500指数步入「失去的十年」。

Alphabet录上市后首度负自由现金流

「美股七雄」遭遇自2025年4月以来最大单日跌幅，追踪该板块的指数单日下挫4.8%，拖累标指及纳指100分别跌1.2%及1.9%。Alphabet单日暴跌约7%，市值蒸发逾2,930亿美元；Tesla股价亦急挫15%，录得史上最差的绩后表现。其余科技股全线向下，亚马逊（AMZN）跌4.6%，Meta（META）跌3.4%，微软（MSFT）则跌2.3%。

引发市场抛售的主要原因是科技巨头日益膨胀的资本开支与不断恶化的现金流。Alphabet将今年资本开支预测上调至高达2,050亿美元，并录得59亿美元的负自由现金流，为该公司自2004年上市以来首次出现负值。

Tesla行政总裁马斯克亦向投资者坦言，2026年将是「资本支出规模巨大的一年」。市场预期，即将公布业绩的Meta及亚马逊，其自由现金流同样面临沉重压力。

JonesTrading首席市场策略师Mike O’Rourke指出，投资者正感到深深忧虑，因为这些科技巨头似乎正在亲手摧毁美股历史上最成功、对投资者最友好的商业模式。

5巨头隐藏1.65万亿美元表外债务

另外，《日经亚洲评论》研究发现，Alphabet、微软、亚马逊、Meta及甲骨文（ORCL）五家科技巨头，合共背负约1.65万亿美元的表外债务，规模超越其资产负债表上正式披露的1.35万亿美元负债。这意味五家企业的真实总债务高达约3万亿美元。

五大巨头中，Meta的表外债务估计最高，达到约4,200亿美元，几乎是其2026财年帐面债务的三倍。甲骨文的表外义务增速最快，主要因与OpenAI合作推进的「星际之门」（Stargate）数据中心项目，其隐形债务在四年间狂飙超过30倍至2,733亿美元。

三类承诺未全面入帐

报道指出，这些未在资产负债表上反映的承诺主要分为三类，包括尚未交付的GPU及伺服器长期采购合同、未投入营运的数据中心长期租约，以及合资项目产生的未来付款承诺。

尽管这种处理方式完全符合美国会计准则，但国际清算银行（BIS）早前已将此类行为称为「影子借贷」（shadow borrowing）。评级机构穆迪亦警告，现行美国会计准则的局限性，允许科技巨头隐藏数百亿美元的潜在负债，令散户投资者难以看清企业真实的财务健康状况。

专家警告大市或步入失去的十年

资管公司Smead Capital Management创办人Bill Smead警告，美股七雄的统治时代已经结束，未来更可能拖累标普500指数。

美股七雄今年整体表现接近持平，明显落后标普500指数约10%的升幅。由于标普500指数首十大股份目前占整体权重约40%，Smead警告，一旦投资者突然对AI交易失去兴趣，超大规模数据中心营运商投入数千亿美元进行基础设施投资，指数将受到影响，促使投资者抛售指数，形成恶性循环。

他预计，标普500指数未来5至10年可能下跌，并指出价值股指数近期已开始跑赢大市，反映市场领导股份的更替或已展开。

特许金融分析师协会（CFA Institute）的研究亦表明，市场在经历高度集中和估值过高后，往往会增加波动，并可能导致指数长期回报欠佳，形成所谓「失去的十年」。

