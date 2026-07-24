Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中际旭创国际配售反应热烈 据报提前今日5时截单 获主权及长线基金超购多倍

股市
更新时间：10:53 2026-07-24 HKT
发布时间：10:53 2026-07-24 HKT

A股光模组龙头中际旭创（3308）据报因机构投资者认购反应极为热烈，将提前至今日（24日）下午5时截止接收国际配售订单，较原定时间提前一个工作日。 

彭博引述消息透露，中际旭创原定于7月27日（下周一）结束机构投资者接单，惟因市场需求远超预期，决定将国际配售截单时间提前至今日（24日）下午5时。知情人士指，机构投资者的认购意向金额已达发行规模的多倍。 

首日认购意向已全额覆盖 

据悉，中际旭创于周三（22日）开始接受投资者下单，开招首日来自全球长线基金、主权财富基金及中资基金等机构投资者的初期认购意向，已足以覆盖整笔交易。

中际旭创是次上市备受国际资本追捧，并已引入淡马锡、阿布扎比投资局、阿里（9988）、腾讯（700）及周大福企业等33个星级基石投资者。该股公开发售将于下周一（27日）截止，预计下周四（30日）正式挂牌。

中际旭创今次香港上市最多集资约545亿港元，有望成为香港近年最大规模的新股之一。

相关文章：新股中际旭创一手逾5万抽唔抽？ 专家称较A股折让不算吸引 提防孖展「分货过多」

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
11小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
18小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
20小时前
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
影视圈
15小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
18小时前
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
14小时前
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
影视圈
13小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
22小时前
热带气旋红霞 ‧ 持续更新︱今闯港800公里范围 天文台届时考虑发一号风球 评估周六稍后改发更高警告信号
热带气旋红霞 ‧ 持续更新︱今闯港800公里范围 天文台考虑发一号风球 评估周六改发更高警告信号
社会
2小时前
世界杯决赛充满争议话题。
世界杯2026︱逾8万阿根廷球迷签名求重赛 惟近2900万人联署吁禁阿国日后参赛
即时国际
18小时前