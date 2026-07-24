中际旭创国际配售反应热烈 据报提前今日5时截单 获主权及长线基金超购多倍

A股光模组龙头中际旭创（3308）据报因机构投资者认购反应极为热烈，将提前至今日（24日）下午5时截止接收国际配售订单，较原定时间提前一个工作日。

彭博引述消息透露，中际旭创原定于7月27日（下周一）结束机构投资者接单，惟因市场需求远超预期，决定将国际配售截单时间提前至今日（24日）下午5时。知情人士指，机构投资者的认购意向金额已达发行规模的多倍。

首日认购意向已全额覆盖

据悉，中际旭创于周三（22日）开始接受投资者下单，开招首日来自全球长线基金、主权财富基金及中资基金等机构投资者的初期认购意向，已足以覆盖整笔交易。

中际旭创是次上市备受国际资本追捧，并已引入淡马锡、阿布扎比投资局、阿里（9988）、腾讯（700）及周大福企业等33个星级基石投资者。该股公开发售将于下周一（27日）截止，预计下周四（30日）正式挂牌。

中际旭创今次香港上市最多集资约545亿港元，有望成为香港近年最大规模的新股之一。

相关文章：新股中际旭创一手逾5万抽唔抽？ 专家称较A股折让不算吸引 提防孖展「分货过多」