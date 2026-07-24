港股随外围回吐 暂无明显方向｜古天后

7月24日，大致天晴，但局部地区有骤雨，日间天气酷热。中东局势急剧恶化，布兰特期油自5月以来首次升破每桶100美元，加上Alphabet及Tesla资本开支急升引发忧虑，美股周四显著受压，道指一度急滑超过600点，俗称「恐慌指数」的VIX波动指数曾抽高22%，至20.31。道指收市跌506点或0.97%，报51711；标指跌90点或1.21%，报7408；纳指显著下跌553点或2.15%，报25137。

也门胡塞武装组织声称在红海攻击两艘沙特阿拉伯油轮，刺激纽约期油抽升6.17%，收报每桶92.19美元，布兰特期油亦急升7.04%，收报100.69美元，日内最高曾见102美元。美国总统特朗普扬言，若胡塞武装再次袭击船只，美国将向伊朗追究责任，并表示正认真考虑喺伊朗重启重大军事行动。重磅股普遍下跌，Tesla股价收市急泻14.5%，Alphabet跌7.1%，为表现最差道指成份股，两只巨无霸市值分别蒸发约2000亿及3000亿美元；Meta及亚马逊股价跌幅分别为3.4%及4.6%。「科技七雄」指数跌4.8%，市值合共蒸发7970亿美元。晶片股受压，德州仪器业绩未能满足市场高度期望，股价跌3.1%；英特尔于周四美股收市后公布业绩，股价跌2.3%。受燃料成本急升拖累，美国航空调低全年业绩展望，并预测第三季录得亏损，股价急跌8.4%。

油价急升加剧通胀担忧，美国10年期债息一度攀高5.8个基点，至4.715厘，对息口较敏感嘅2年期债息涨6.4个基点，至4.366厘的2025年初以来高位；德国10年期债息升3个基点，至3.21厘的2011年以来新高。美汇指数一度扬升0.41%，至101.54，日圆跌0.52%，至164兑每美元，再创40年以来新低，日圆名义有效汇率指数更泻至纪录低位，反映圆汇对欧元、英镑及多只亚洲货币表现全面疲弱。

升市日子成交一直未配合

港股昨日反弹，恒指重上二万五水平，收市报25210，全日升318点或1.28%，不过成交额进一步缩水至2334亿元，其中北水录得净流出42.26亿元，终止前两日连续流入。虽然北水并非决定港股升跌嘅主要因素，但缺少北水助力，港股要更上一层楼变得困难。而近日港股于二万五水平之上，升市日子成交一直未能配合，走势上已见背驰，即使昨日收市能贴近100日线即25220，能否企稳100日线再挑战250日线即25700，及大型头肩顶颈线位置约25600仍有疑问。至夜期时段港股随美股走软，夜期及ADR显著回落，夜期更跌穿24900水平，而ADR则跌逾200点，重返24900水平，今早黑期亦于24900水平徘徊，料今日恒指将低开逾200点，二万五关得而复失。

20日线、24000关不容有失

留意大型科技股近日已乏力上行，由于市场预期重磅科技股业绩难有惊喜，港股于25000水平再上行空间有限，不过暂时未见有大跌风险，短线恒指或先回测50日线及10日线约24650-24750水平寻找支支持，失守下一支持为10周线即及20月线约24400水平，至于较强支持为20日线约24000水平，此关不容有失，否则港股料再往下寻底。

古天后